سینما اشراق زاهدان احیا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس دانشی ظهر جمعه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره فیلم کوتاه و عکس استانی سیستان و بلوچستان در سالن سینما اشراق زاهدان اظهار داشت: هنرمندان با بهره گرفتن از محتوای دین مبین اسلام ماندگار و جاودانه می شوند.

وی گفت: هنرمندان در خلق آثار باید نگاهی ارزشی داشته باشند.

وی با بیان اینکه حجاب زمینه رشد و بالندگی هنرمندان را فراهم می کند افزود: برای رسیدن به عرصه های بزرگ باید ارزش های دین را در خود تقویت کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه موزه هنرهای معاصر در زاهدان در حال ساخت و ساز است، بیان داشت: نگارخانه مجتمع فرهنگی - هنری زاهدان به منظور برپایی نمایشگاه عکس تجهیز خواهد شد.