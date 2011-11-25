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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۳

دانشی خبر داد:

سینما اشراق زاهدان احیا می شود

سینما اشراق زاهدان احیا می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: در صورتی که شورای شهر، شهرداری و بخش خصوصی حمایت های لازم از این اداره کل به عمل آورند، سینمای اشراق زاهدان مجددا احیا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس دانشی ظهر جمعه در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره فیلم کوتاه و عکس استانی سیستان و بلوچستان در سالن سینما اشراق زاهدان اظهار داشت: هنرمندان با بهره گرفتن از محتوای دین مبین اسلام ماندگار و جاودانه می شوند.

وی گفت: هنرمندان در خلق آثار باید نگاهی ارزشی داشته باشند.

وی با بیان اینکه حجاب زمینه رشد و بالندگی هنرمندان را فراهم می کند افزود: برای رسیدن به عرصه های بزرگ باید ارزش های دین را در خود تقویت کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه موزه هنرهای معاصر در زاهدان در حال ساخت و ساز است، بیان داشت: نگارخانه مجتمع فرهنگی - هنری زاهدان به منظور برپایی نمایشگاه عکس تجهیز خواهد شد. 

کد مطلب 1468950

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