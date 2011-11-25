محدودیت تردد کامیون در محور کندوان بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر جمعه در نشست شوراها و دهیاران بخش مرزن آباد با مدیران کل مازندران در مصلی جمعه مرزن آباد گفت: رفع محدودیت تردد کامیون در محور کندوان مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: وجود برخی صنایع و کارخانجات و تامین مواد اولیه ایجاب می کند تا تردد کامیون و خودروهای سنگین در محور کندوان بررسی شود.

طاهایی با اشاره به پروژه گازرسانی به منطقه مرزن آباد افزود: در راستای قانون هدفمندی یارانه ها، گازرسانی به مناطق فاقد شبکه گاز با جدیت دنبال می شود.

وی با اشاره به توقعات برخی بخشها از استقرار اداره افزود: با ایجاد بخشداری نباید انتظار داشت که تمام ادارات در آن بخش مستقر شود.

استادار مازندران یادآور شد: نماز جمعه در طول شکل گیری انقلاب به عنوان محل رفع مشکلات مردم بوده و امروز حضور مسئولان در مصلی های سراسر استان در مسیر تامین خواسته های مردم است.

مرزن آباد در فاصله 25 کیلومتری شهرستان چالوس و در 175 کیلومتری تهران قرار دارد.