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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۹

طاهایی اعلام کرد:

محدودیت تردد کامیون در محور کندوان بررسی می شود

محدودیت تردد کامیون در محور کندوان بررسی می شود

مرزن آباد - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران گفت: محدودیت تردد کامیون در محور کندوان بررسی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی ظهر جمعه در نشست شوراها و دهیاران بخش مرزن آباد با مدیران کل مازندران در مصلی جمعه مرزن آباد گفت: رفع محدودیت تردد کامیون در محور کندوان مورد بررسی قرار می گیرد.

وی افزود: وجود برخی صنایع و کارخانجات و تامین مواد اولیه ایجاب می کند تا تردد کامیون و خودروهای سنگین در محور کندوان بررسی شود.

طاهایی با اشاره به پروژه گازرسانی به منطقه مرزن آباد افزود: در راستای قانون هدفمندی یارانه ها، گازرسانی به مناطق فاقد شبکه گاز با جدیت دنبال می شود.

وی با اشاره به توقعات برخی بخشها از استقرار اداره افزود: با ایجاد بخشداری نباید انتظار داشت که تمام ادارات در آن بخش مستقر شود.

استادار مازندران یادآور شد: نماز جمعه در طول شکل گیری انقلاب به عنوان محل رفع مشکلات مردم بوده و امروز حضور مسئولان در مصلی های سراسر استان در مسیر تامین خواسته های مردم است.

مرزن آباد در فاصله 25 کیلومتری شهرستان چالوس و در 175 کیلومتری تهران قرار دارد.

کد مطلب 1468952

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