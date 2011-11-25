به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه مشترک سهامداران حقوقی بورس با وزیر اقتصاد بر حمایت همه جانبه از بازار سرمایه تاکید شد.

جلسه مذکور با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار تهران و نمایندگان سهامداران عمدۀ حقوقی بازار سرمایه برگزار شد و راهکارهای توسعه و ارتقاء بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه مسائل، دغدغه ها و نیازهای بازار سرمایه از سوی متولیان بخش حقوقی بازار مطرح و راهکارهای حمایت بیشتر از بازار بررسـی شد.

نمایندگان بخش حقوقی بازار سرمایه با اذعان به مطلوب بودن عملکرد شرکت‌های بورسی و روشن بودن دورنمای فعالیت این شرکت‌ها با توجه به روند افزایش سودآوری صنایع بورس، بر تداوم سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به عنوان بهترین گزینه سرمایه‌گذاری تاکید کردنـد.

سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه با ابراز خوش بینی نسبت به تداوم توسعه بازار سرمایه، بر ارادۀ دولت بر حمایت از این بازار و پیگیری حقوق سرمایه گذاران در حوزۀ سیاست گذاری‌های کلان کشور و رعایت حقوق سهامداران شرکت‌های خصوصی شده تاکید کرد.

علی صالح آبادی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیـز در این جلسه، ضمن ارائه گزارشی از تحولات اخیر بازار سرمایه، بر سیاست سازمان مبنی بر حمایت از سرمایه گذاران تأکید و ابراز امیدواری کرد با تداوم روند حمایتی دولت از بازار سرمایه، این بازار همچون گذشته یکی از بازارهای پیشرو در نظام مالی کشور خواهد بود.