آحاد ملت ایران باید تفکر بسیجی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در خطبه های نماز جمعه ورامین افزود: هدف نظام مقدس اسلامی حفظ و اجرای قوانین حیاتبخش اسلام، حمایت از مستضعفان و مبارزه با بی عدالتی و زورگویی در جهان است.

وی تأکید کرد: بسیج در راستای همین اهداف تشکیل شد و در ابتدای تشکیل این شجره طیبه دیدیم که در دفاع مقدس، بسیجیان گاهی پیشاپیش رزمنده ها حرکت کرده و به پل سازی و سنگرسازی برای رزمندگان اسلام اقدام می کردند.

بسیجیان سنگرسازان انقلاب اسلامی هستند

امام جمعه ورامین ادامه داد: امروز نیز می بینیم عزیزان بسیجی، سنگرسازان انقلاب اسلامی هستند و در برابر حیله های دشمنان اسلام سینه سپر کرده و از کشور و انقلاب دفاع می کنند لکن برای خود سنگر نمی خواهند و همین امر باعث شده بسیج در نوک پیکان حمله دشمنان نظام قرار گیرد.

وی تصریح کرد: جنب و جوش بسیج چشمگیر و خیره کننده است، از افراد ۱۲ تا ۸۰ ساله و حتی خانمهای بسیجی در هشت سال دفاع مقدس در جبهه ها حضور داشتند و امروز نیز بسیج در صحنه است و این نیست جز آنکه دل بسیجیان همواره متوجه خدا بوده و هست و این شجره طیبه در تاریخ بی سابقه است.

آیت الله محمودی افزود: همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، بسیج اختصاص به طیف خاص ندارد، اداریها، کشاورزان، دانشجویان، روحانیون همه و همه باید بسیجی باشند و آحاد ملت تفکر بسیجی داشته باشند.

باید قدر نعمت الهی انقلاب اسلامی را دانست

وی در ادامه، انقلاب اسلامی را نعمت الهی دانسته و بیان داشت: باید قدر این نعمت را بدانیم و در حفظ آن کوشا باشیم، دشمن در کمین است که این نعمت را از ما برباید لکن موفق نخواهد شد، دشمن مأیوس نشده و سعی دارد با دشمن تراشی و ایجاد تفرقه و … درخت کهن انقلاب را اگر نتوانست بخشکاند، لااقل تضعیف کند، بنابراین باید آگاه بود.

امام جمعه ورامین با اشاره به توطئه‌های استکبار جهانی علیه انقلاب اسلامی ایران یادآور شد: کفار و ستمگران همواره ضعیف هستند و به هدف خود نخواهند رسید، لکن مقابله با آنها بیداری می خواهد و آگاهی می طلبد.

وی تأکید کرد: اگر امروز نام ایران اسلامی به عظمت در دنیا برده می شود، اگر امروز استکبار جهانی در برابر ما درمانده شده و نقشه ترور می کشد، به برکت خون شهداست که اغلب شهدای عزیز نیز بسیجی هستند.

اگر شهادت اباعبدالله(ع) نبود، اسلام باقی نمی ماند

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با اشاره به ماه محرم اظهار داشت: اگر نبوت پیامبر اکرم(ص) نبود، اسلام حادث نمی شد و اگر شهادت اباعبدالله(ع) نبود، اسلام باقی نمی ماند و امروز نامی از اسلام نبود، چه رسد به اینکه به احکام و دستورات آن عمل شود؛ خدای تبارک و تعالی به وسیله شهادت این امام بزرگوار و همسر و فرزندانش، پایه های حکومت جور را تضعیف کرد و اسلام حفظ شد و از این به بعد نیز حفظ خواهد شد.

وی اضافه کرد: با قیام امام حسین(ع) مردم بیدار شدند و حجت بر همگان تمام شد لذا موظفیم در ایام محرم به بهترین نحو مجالس عزاداری برپا کنیم ولی مردم دقت کنند مطابق دستور اسلام عزاداری شود، حتما در مجالس، واعظ دعوت شود، به مداح تنها بسنده نشود، حضور پرشور و گرم در این مجالس باشد و در حد توان از برکات این ماه بهره برده شود.

خداوند باریتعالی از طاعت بندگان سودی نمی برد

باسابقه ترین امام جمعه کشور افزود: ما بندگان نیازمند خداوند هستیم وگرنه خداوند باریتعالی از طاعت بندگان سودی نمی برد و از گناهان آنها نیز زیانی نمی بیند.

وی تصریح کرد: تنها خود انسان است که متأثر از اعمال خویش است، هرکس نامه عمل خود را دارد و فرشتگان نگاهدارنده اعمال هستند و اگر گناهی باشد، عاصی و گناهکار باید خود متحمل حاصل گناهان باشد.

آیت الله محمودی افزود: راه گریزی از اعمال نیست و اعمال هر کس ملازم وی خواهد بود، کسی نمی تواند گناهان خود را تکذیب کند که اگر چنین شود بر زبانهای وی قفل زده می شود و اعضا و جوارحش به سخن می آید و به گناه اعتراف می کند، بنابراین باید اعضا و جوارح خود را حفظ کرد.