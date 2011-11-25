83 آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای یزد به حالت راکد درآمده اند

محمدرضا سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: علاوه بر آموزشگاه های فعال، 89 آموزشگاه در حال مرخصی و 83 آموزشگاه نیز به حالت راکد درآمده اند.

وی یادآور شد: در شش ماه نخست سال جاری نزدیک به دو هزار مربی و هزار مدیر آموزشگاه در 326 آموزشگاه مشغول فعالیت شده اند.

سلطانی ادامه داد: دراین مدت 12 هزار و 480 نفر در قالب هزار و 15 دوره و یک میلیون و 831 هزار و 900 نفر ساعت آموزش دیده اند.

وی رشته های آموزشی که آموزشگاه های آزاد در آن فعالیت می کنند را 15 رشته شامل عمران، فناوری اطلاعات، صنایع دستی و هنر، طراحی دوخت، صنایع غذایی، امور مالی و بازرگانی، مراقبت زیبایی، معدن، برق، خدمات آموزشی، مدیریت و صنایع، کشاورزی، حمل و نقل، بهداشت و ایمنی و الکترونیک اعلام کرد.

سلطانی بیان داشت: افراد متقاضی تأسیس آموزشگاه آزاد در صورت واجد شرایط بودن و تأیید رشته از سوی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد می توانند اقدام به دریافت مجوز کنند.

وی عنوان کرد: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای علاوه بر نظارت، پشتیبان این آموزشگاه ها بوده و وارد نشدن بخش دولتی به این رشته نمونه ای از حمایت اداره کل است.

سلطانی تصریح کرد: آموزشگاه های آزاد به عنوان یک کارآفرین می توانند منجر به اشتغالزایی بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه ها و یا افراد مایل به تدریس در این آموزشگاه ها شوند.