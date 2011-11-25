اختلال در پرواز ساری ـ دمشق به دلیل افزایش 4 برابری قیمت سوخت

مدیرکل شرکت هواپیمایی آسمان منطقه جنوب کشور که مدیریت انجام این پرواز را نیز به عهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: فرودگاه ساری حاضر به تحویل سوخت به این هواپیما حتی با نرخ جدید 400 تومانی نشد چرا که امکان پرداخت پول نقد را نداشتیم و تنها می توانستیم یک چک برای فردا تحویل دهیم اما آنها نپذیرفتند و در نهایت هواپیمای ما با کمترین سوخت در باک خود مجبور به ترک فرودگاه ساری به سمت فرودگاه امام خمینی برای تامین سوخت شد.

وی با بیان اینکه افزایش 4 برابری قیمت سوخت مشکلات متعددی را برای شرکتهای هواپیمایی از جمله آسمان ایجاد کرده است، افزود: این اقدام ایمنی کل پروازها را زیر سئوال می برد و اگر این روند ادامه یابد عاقبت ناخوشایندی برای شرکتهای هواپیمایی و مردم دارد.

خلبان سعید رضا نصر فرد افزود: نزدیک به سه هفته است که این مشکل بوجود آمده و برخی از پروازها به این علت لغو شده است. حتی مدیران شرکتهای هواپیمایی با وزیر راه و شهرسازی صحبت هایی داشته اند که با این قیمت سوخت قادر به تامین هزینه هایشان نیستند.



مدیر شرکت هواپیمایی آسمان در منطقه جنوب کشور با تاکید بر اینکه این مشکل باید به نوعی مدیریت و حل شود تصریح کرد: استرسی که امروز به خلبان و گروه پروازی آسمان در فرودگاه ساری وارد شده و سپس هواپیما را با کمترین سوخت عازم تهران کرده اند به هیچ عنوان طبق استانداردهای بین المللی نیست و ممکن است خطرات ناخوشایندی را برای پرواز رقم بزند.