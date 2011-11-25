نهایت دینداری برپا داشتن فرضیه امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ملکی، در خطبه های این هفته نماز شهرستان قصرشیرین گفت: اگر تفکر و صدای زیبا و معنوی بسیج در کشورهای اسلامی پیچیده شود، هیچگاه دشنمان نمی توانند به این مملکت و دیگر کشورهای اسلامی چشم طمع داشته باشند.

امام جمعه شهرستان قصرشیرین تاکید کرد: خوشبختانه امروز همه مردم ایران یک دست و یکپارچه در خط رهبری هستند و با جان و دل به فرامین رهبری گوش فرا می دهند.

خطیب جمعه شهرستان قصرشیرین با اشاره به اهمیت فرضیه امر به معروف و نهی از منکر، افزود: امر به معروف و نهی از منکر تا حدی در دین اسلام اهمیت و اولویت دارد که جهاد در راه خدا در برابر این فرضیه همانند قطره ای آب در مقابل یک دریای بزرگ است.

ملکی تصریح کرد: برپا داشتن فرضیه امر به معروف و نهی از منکر نهایت دینداری و تدین است و کسی که این فرضیه را انجام دهد در ثواب آن شریک خواهد بود.

امام جمعه قصرشیرین با اشاره به سالگرد وفات شیخ مفید، عالم بزرگ جهان تشیع، گفت: مرحوم شیخ مفید از علمای نامور و تاثیرگذار شیعه است که جایگاه خاصی در بین فقهای اسلام دارد.

ملکی افزود: در آستانه سالروز شهادت مرحوم مدرس هستیم، عالمی که برای ایفا حقوق مردم مسلمان و مظلوم ایران در برابر حکومت ظالم رضاخان ایستادگی کرد و جان خود را برای سربلندی اسلام و انسانیت فدا کرد.

امام جمعه قصرشیرین در پایان گفت: مرحوم مدرس برای یکایک ما باید اسوه و الگوی دینداری و دشمن ستیزی باشد و مقاومت ایشان برای همیشه تاریخ در دل یکایک آزادمردان باقی خواهد ماند.