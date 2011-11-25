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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۵

حجت الاسلام شاهچراغی:

باید مانع خرافه گرایی در مراسم عزاداری محرم شد

باید مانع خرافه گرایی در مراسم عزاداری محرم شد

شهرری – خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرری اظهار داشت: نباید انحرافات و خرافه گرایی در مراسم عزاداری محرم راه بیابد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی شاهچراغی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرری در آستانه فرارسیدن ماه محرم به هیئات مذهبی توصیه کرد: با الهام گرفتن از معنویت و معرفت قیام حضرت سید الشهدا(ع) مراسم عزاداری هرچه باشکوهتر برگزار شود و با استفاده از سخنرانان و مداحان متعهد، فرهنگ حسینی در شهرستان اشاعه داده شود تا جلوی انحرافات و خرافه گرایی گرفته شود.

وی در بخش دیگری از خطبه ها گفت: هفته گذشته موج قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی آمریکا و سران کشورهای استکباری بود که این گونه حرکات تازگی نداشته و ندارد و این نشانه استیصال غرب علیه ملت ایران است و آنان هیچ گاه نخواهند توانست با این گونه حرکات مذبوحانه، ما را به زانو درآورند.

امام جمعه شهرری ادامه داد: جریان دروغین ترور سفیر عربستان، پرونده هسته ای ایران، حقوق بشر و تحریم علیه جمهوری اسلامی با هدف فشارآوردن به ملت ایران است.

وی تصریح کرد: استکبار و رژیم صهیونیستی بدانند با این بهانه ها کاری از پیش نخواهند برد، چراکه همین بیداری اسلامی فعلی نشأت گرفته از انقلاب اسلامی حرکت خود را شروع کرده و گریبان آنان را به زودی خواهد گرفت.

ولایت پذیری و ولایتمداری از تفکرات بسیج است

حجت الاسلام شاهچراغی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته با تبریک هفته بسیج بیان داشت: ولایت پذیری و ولایتمداری از تفکرات بسیج است و بسیجیان واقعی هیچ گاه امام خویش را تنها نخواهند گذاشت.

وی با اشاره به این نکته که هفته بسیج با آغاز ماه محرم مصادف شده، ادامه داد: این تقارن خوبی است چراکه حضرت اباعبدالله(ع) نیز یک بسیجی بود.

امام جمعه ری افزود: فرهنگ و تفکر بسیج بر گرفته از فرهنگ و عشق به شهادت و ایثار کربلا باید باشد؛ همان طور که سیدالشهدا(ع) در قیام عاشورا دربرابر ظالمان وبدخواهان ایستادگی کرد، به فرموده رهبر معظم انقلاب، بسیجیان نیز در برابر انحرافات و فتنه سال 88 و تمام فتنه های دشمنان، با بصیرت ایستادگی کرده و پیروز میدان شدند.

وی وظیفه مهم بسیجیان را اشاعه تفکر و فرهنگ بسیج دانست و عنوان کرد: همه ملت ایران باید با تکیه بر این ارزش گرانبها که از سوی امام راحل به یادگار مانده، از آسیب رسیدن به کشور جلوگیری کنند.

کد مطلب 1468966

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