بافت ساختمانی زندانهای مازندران فرسوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر غفاریان در حاشیه بازدید از زندان آمل اظهار داشت: در نظام زندانبانی اسلامی رعایت احترام و ارج نهادن به مقام ارباب رجوع یک تکلیف شرعی است و معرفت اسلامی ایجاب می کند تا در پاسخگویی به همنوعان خود و رفع مشکلات آنان همت کرده و موجبات رضایتمندی آنان را فراهم سازیم.



غفاریان، بر تدوین برنامه های قرآنی مناسب و آموزش قرآن ویژه مددجویان و تقویت باورهای دینی، احکام و آموزشهای فنی و حرفه ای تأکید کرد.

وی گفت: اجرای برنامه های قرآنی در زندانها و برگزاری مسابقات فرهنگی و احکام و تلاش در جهت تقویت باورهای دینی در بین زندانیان مهمترین عوامل بازدارنده از ارتکاب به جرم و هنجارشکنی مددجویان در زندان و جامعه است.

غفاریان افزود: جرم و جنایت در جامعه بیشتر در بین اقشاری رواج دارد که از دین اسلام و باورهای دینی و مذهبی فاصله گرفتند و موجبات هنجارشکنی، بی نظمی و هرج و مرج در جامعه را فراهم می سازند.

وی اضافه کرد: دستیابی به اهداف واقعی سازمان و کاهش آسیب رفتارهای پر خطر در زندانها مستلزم اجرای برنامه های عملیاتی و قرآن آموزی و غنی سازی اوقات فراغت زندانیان است.

غفاریان گفت: روزانه بیش از چهار هزار نفر از زندانیان در جلسات قرائت قرآن و کلاسهای آموزشی قرآن مجید در رشته های مختلف شرکت می کنند و 90 صد از مددجویان در مراسماتی که به مناسبتهای مختلف در زندانها برگزار می شود حضور می یابند.

وی افزود: در هشت ماهه گذشته بیش از هزار و 200 نفر مددجو در کلاسهای فنی و حرفه ای ثبت نام و آموزش دیدند و تعدادی از آنها گواهینامه دریافت تا ضمن تحمل حبس زمینه اشتغال خود را پس از آزادی در جامعه مهیا سازند.



غفاریان، بزرگترین مشکل اجرای برنامه های فرهنگی در زندانها را افزایش آمار زندانیان و بافت فرسوده زندانها و کمبود فضای آموزشی به ازای زندانیان موجود عنوان کرد.