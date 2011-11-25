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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۰۱

کازرونی:

هیئتهای مذهبی از حضور روحانیان بهره بگیرند

هیئتهای مذهبی از حضور روحانیان بهره بگیرند

کرج - خبرگزاری مهر: امام جمعه کرج گفت: هیئتهای مذهبی باید با بهره گیری از روحانیان فضای هیئتها را معنوی تر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های این هفته نماز جمعه کرج ضمن دعوت نمازگزارن به تقوای الهی اظهار داشت: شور و شوق حسینی در آستانه محرم در سطح شهرستان دیده می شود و هیئتهای عزاداری آماده برگزاری مراسم شده اند.

وی ادامه داد: هیئت ها باید از خرافه گویی پرهیز و از اشعار نامناسب  نیز استفاده نکنند و با بهره گیری از روحانیان معونیت محافل عزاداری را بیشتر کنند.

کازرونی بیان کرد: وی با اشاره به ماندگاری نهضت عاشورا با گذشت قرنها خواهان انتقال آموزه های اسلامی به جوانان شد.

وی یادآور شد: استان البرز در زمینه برگزاری عزاداریهای محرم از حسینیه ها و تکایای پر رونقی برخوردار است که نمازگزاران باید با حضور خود در این هیئتها از فضایل این ماه بهره مند شوند.

کازرونی کاهش بروز جرم در ماه های حرام را در نتیجه افزایش معنویت در جامعه دانست.

کد مطلب 1468969

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