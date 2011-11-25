سنت های اشتباه در عزاداری ها حرمت شیعیان را از بین می برد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های امروز نماز جمعه اراک افزود: امروز دشمن نیز آماده است تا از کوچکترین اشتباه جنجال تبلیغاتی و تردید ایجاد کند که باید هوشیار بود و بر اساس روایت های محکم اسلامی و قوانین عمل کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، با تاکید بر اینکه عزاداری محرم و صفر باید به بهترین شکل اسلامی برگزار شود گفت: این عزاداری ها باید به کلاس درسی برای جوانان و نوجوانان تبدیل شود.

وی در ادامه تاکید کرد: باید کمک به ایتام و نیازمندان در دستور کار هیئت های عزاداری قرار گیرد که بهترین کارخدمت به آنان است و مورد توصیه ائمه نیز هست.

امام جمعه اراک همچنین برگزاری زیارت عاشورا و توجه به آن را از سوی عزاداران مورد تاکید قرار داد و گفت: امام حسین (ع) برای برپایی دین اسلام ، نماز و امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد که ما با الهام از ایشان باید در این مسیر حرکت کنیم.