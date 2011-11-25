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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۵

دری نجف آبادی:

سنت های اشتباه در عزاداری ها حرمت شیعیان را از بین می برد

سنت های اشتباه در عزاداری ها حرمت شیعیان را از بین می برد

اراک - خبرگزاری مهر: امام جمعه اراک گفت: برگزاری مراسم عزاداری همراه با خرافات و سلیقه های غلط به مصلحت دین و رضای امامان نیست و انجام آنها در محرم و صفر حرمت شیعیان در میان اذهان عمومی جهان از بین می برد، از این رو عزاداران باید مراقب و هوشیار باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های امروز نماز جمعه اراک افزود: امروز دشمن نیز آماده است تا  از کوچکترین اشتباه جنجال تبلیغاتی و تردید ایجاد کند که باید هوشیار بود و بر اساس روایت های محکم اسلامی و قوانین عمل کرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، با تاکید بر اینکه عزاداری محرم و صفر باید به بهترین شکل اسلامی برگزار شود گفت: این عزاداری ها باید به کلاس درسی برای جوانان و نوجوانان تبدیل شود.

وی در ادامه تاکید کرد: باید کمک به ایتام و نیازمندان در دستور کار هیئت های عزاداری قرار گیرد که بهترین کارخدمت به آنان است و مورد توصیه ائمه نیز هست.

امام جمعه اراک همچنین برگزاری زیارت عاشورا و توجه به آن را از سوی عزاداران مورد تاکید قرار داد و گفت: امام حسین (ع) برای برپایی دین اسلام ، نماز و امر به معروف و نهی از منکر قیام کرد که ما با الهام از ایشان باید در این مسیر حرکت کنیم.

کد مطلب 1468970

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۳ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
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      من نمی فهمم بعضی خجالت نمی کشند، ضرب ها و آهنگ هایی در عزاداری می زنند، که معلوم نیست چیست!!!!! این چه وضعی است، اگر یک فرد نا آَشنا(غریبه و از دور) ببیند چه فکری می کند!!!!!! نام معصومین(علیه السلام) و حسین (علیه السلام) گفتن به هر نحوی اشکال ندارد؟!!!!!!!!!

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