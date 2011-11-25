900 دانش آموز، دانشجو و روحانی ممتاز در قم تجلیل شدند

دبیر همایش تجلیل از دانش آموزان، دانشجویان و روحانی‌های ممتاز ویژه خانواده‌های طلاب در حاشیه این همایش که قبل از ظهر جمعه در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در این همایش از بیش از 900 دانش آموز و دانشجوی ممتاز که همسر و فرزندان طلاب بودند تجلیل به عمل آمد که از این تعداد 700 نفر آنها خانم بودند.



حجت الاسلام سید علاء رفیعی ابراز داشت: بیش از 12 هزار دانش آموز، دانشجو و روحانی ممتاز که از خانواده طلاب هستند شناسایی شدند و به دلیل تعداد بالای جمعیت به صورت مرحله‌ای از آنها تقدیر و تجلیل خواهد شد.



وی ادامه داد: در مرحله نخست بیش از 900 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان، دانشجویان و روحانیون ممتاز مورد تجلیل و تقدیر قرار می‌گیرند و در مراحل بعدی نیز از دیگر ممتازین طی مراسمی تجلیل خواهد شد.



لازم به ذکر است در پایان همایش قرار بود از 21 روحانی، دانشجو و دانش آموز ممتاز به صورت نمادین تجلیل شود که دو نفر از آنها موفق به دریافت لوح تقدیر خود شدند و به دلیل اینکه باقی مانده افراد همگی خانم بودند با اعتراض یکی از روحانیون حاضر در همایش روبرو شد که حضور خانم بر روی جایگاه در برابر آقایان و دریافت لوح تقدیر از دست نامحرم را ناشایست عنوان کرد که رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه به نظر فرد معترض احترام گذاشت و از اهدای مابقی لوح به خانم‌ها خودداری کرد.



حجت الاسلام ربانی همچنین ابراز داشت: البته این نظر مطابق با فتوا و نظر مراجع عظام تقلید نیست و این بزرگواران نیز گاهی در مناسبت‌های مختلف اقدام به اهدای هدیه به بانوان می‌کنند.



گفتنی است آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری امام جمعه قم، حجت الاسلام محمد محمودی مدیر مرکز خدمات حوزه های علمیه و ناصر رفیعی استاد حوزه و دانشگاه از جمله سخنرانان این همایش بودند.

