50 مشترک مسکن مهر "نیر" زیر پوشش آبفا قرار گرفتند

حسن رکوعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: لوله گذاری مسکن مهر شهر نیر به طول 800 متر به پایان رسید و مشترکان فاز دوم مسکن مهر این شهر از آب شرب برخوردار شدند.

وی بیان داشت: با این میزان لوله گذاری، 50 مشترک مسکن مهر زیر پوشش آبفای نیر قرار گرفتند.

مدیر امور آبفای نیر افزود: این پروژه با لوله هایی از جنس پلی اتیلین و در قطرهای 90 و 110 میلیمتر به همراه ساخت شش حوضچه بوده که عملیات آن به پایان رسید.

وی عنوان کرد: عملیات فاز دوم مسکن مهر این شهر با اعتباری افزون بر 50 میلیون ریال اجرا شده است.

رکوعی یادآور شد: فاز یک این پروژه بیش از 500 متر لوله گذاری شده که در سال گذشته به بهره برداری رسید و 38 فقره انشعاب آب به مشترکان مسکن مهر واگذار شد.

وی اضافه کرد: 100 درصد جمعیت این شهر که جمعیتی افزون بر چهار هزار نفر است، زیر پوشش آب و فاضلاب استان یزد قرار دارند.