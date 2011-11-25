672 زندانی توسط شورای حل اختلاف مازندران آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین طالبی در حاشیه جلسه کمیسیون عفو استان گفت: شورای حل اختلاف زندانهای استان در راستای کاهش جمعیت کیفری و تحقق اهداف قوه قضاییه موفق به آزادی تعداد ۶۷۴ نفر زندانی شدند.

وی با اشاره به عملکرد شورای حل اختلاف زندانهای استان و نقش این شورا در کاهش جمعیت کیفری زندانها و همکاری مناسب با مراجع قضایی گفت: شورای حل اختلاف زندانها که متشکل از روحانی و مسئول فرهنگی، رئیس زندان، مددکاراجتماعی و مسئول اجرای احکام هستند، با پشتکار و دلسوزی توانستند در سال 89 زمینه آزادی تعداد 541 نفر و در سه ماهه اول سالجاری تعداد 133 نفر از زندانیان را فراهم کنند.

وی نقش شورای حل اختلاف را بسیار با اهمیت خواند و اظهار داشت: شورای حل اختلاف با هدف احیای فرهنگ صلح و سازش در راه دستیابی به عدالت واقعی در جامعه وگسترش زمینه اعتماد مردم به حاکمیت، توسعه مشارکتهای مردمی در اجرای عدالت، تشکیل شده است.

طالبی افزود: جلو گیری از تراکم پرونده ها در مراجع قضایی و سرعت در حل و فصل اختلافات در جهت استیفای حقوق مراجعان در کوتاه ترین زمان و کاهش هزینه های دادرسی از دلایل تأسیس شوراهای حل اختلاف وده که بدرستی در انجام این وظیفه خطیر موفق بود و اقدامات مناسبی انجام داد.

مازندران بیش از سه میلیون و 100 هزار نفر جمعیت دارد.