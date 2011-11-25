به گزارش خبرنگار مهر، اصغر ابوالحسنی هستیانی در دومین روز از همایش بزرگ فرصتهای سرمایه گذاری در ایران در پانل تخصصی بانک و بیمه گفت: تصویب برنامه پنجم، حلقه قانونی نظام بانکی را کاملتر کرد، به نحوی که اکنون بانکهای ایرانی بدون مشکل خاصی با بانکهای معتبر بین المللی مبادلات مالی و بانکی انجام می دهند.

معاون سابق وزیر امور اقتصادی و دارایی با مهم توصیف کردن نقش بیمه در حمایت از سرمایه گذاری خارجی گفت: نظام بیمه ای کشور نیز با توجه به قوانین و مقررات موجود، فضای قابل اعتمادی برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد کرده است.

وی با اشاره به ذخایر 27 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی گفت: طبق قانون برنامه پنجم توسعه، حساب ذخیره ارزی بسته و صندوق توسعه ملی تشکیل شد و در حال حاضر این صندوق با 27 میلیارد دلار موجودی، آماده حمایت از پروژه ها و طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری خارجی در کشور است.

ابوالحسنی با بیان اینکه نظام بانکی و بیمه ای کشور در کنار سرمایه گذاری خارجی است، افزود: هرگونه سرمایه گذاری در کشورها باید با حمایت مستقیم، قانونی و پشتیبانی های نظام بانکی و بیمه صورت بگیرد.

معاون سابق وزیر اقتصادعنوان کرد: ممکن است بانکها به طور مستقیم در سرمایه گذاری ها دخیل نباشند، اما رابطه مالی برای نقل و انتقال وجوه را بانکها و موسسات مالی فراهم می کنند. بانکها به جهت نقش زیرساختی که در سرمایه گذاری دارند، اهمیت دو چندانی پیدا می کنند، زیرا هر گونه مبادله مالی توسط بانک ها صوت می گیرد. باوجود برخی مشکلات و فشارهای موجود، از نظر مقررات بانکی با هیچ مشکل خاصی روبرو نیستیم.