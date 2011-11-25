اختصاص یک میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار برای خروجی فاضلاب روانسر

علی رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با تلاش و همت شبانه روزی پرسنل این اداره، کار لوله گذاری شبکه فاضلاب شهرک نصر شهرستان روانسر به پایان رسیده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان روانسر تاکید کرد: برای اجرای عملیات خروجی اضطراری شبکه فاضلاب روانسر به رودخانه قره سو یک میلیارد و 200 میلیون ریال اختصاص اعتبار اختصاص یافته است.

رحمانی افزود: طول اجرای شبکه با لوله گذاری سایز 1000 بیش از 1430 متر است.

وی با اشاره به اینکه این عملیات با روند رضایت بخشی در حال انجام است، تصریح کرد: تاکنون 200 متر از این طرح در شهرستان روانسر انجام شده است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان روانسر در پایان افزود: کار عملیات یک هزار و 100 متر لوله گذاری شبکه فاضلاب شهرک نصر روانسر نیز با نصب 110 فقره انشعاب به صورت مدرن به اتمام رسیده است.

