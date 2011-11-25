به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدتقی مصباح یزدی ظهر جمعه در همایش انسجام داخلی اقتدار جهانی که در مجتمع فرهنگی یاوران حضرت مهدی(عج) برگزار شد، اظهار داشت: یکی از بزرگترین نعمتهایی که خدای متعال در عالم خلقت برای مخلوقات خود آفریده، وجود امام برای ما است.
وی ادامه داد: این نعمت آنقدر بزرگ بوده و هست که با هیچ نعمتی قابل قیاس نیست و بنده نعمتی به عظمت وجود امام بعد از انبیا و امامان معصوم(ع) نمیشناسم.
عضو جامعه مدرسین، موج بیداری اسلامی را از برکات این نعمت دانست و تاکید کرد: سالهای طولانی در درس ایشان(امام) شرکت داشتم و با گذشت این همه زمان معرفتم نسبت به امام کم است و آنچه را باید بشناسم نتوانستم.
ظلم زیادی به امام روا شده است
آیتالله مصباح یزدی با اشاره به ظلمهایی که در حق امام راحل(ره) روا شده است، تاکید کرد: از همان آغاز نهضت انقلاب تا امروز و بعد از رحلت، به امام، با نام امام و طرفداری از ایشان جفاهایی میشود، کار به جایی میرسد که گاهی متن فرمایشات امام(ره) را عوض میکنند.
نماینده مجلس خبرگان با بیان اینکه جنگ و مبارزه با امام یا سخت افزای است و یا نرم افزاری، اظهار داشت: در معتبرترین متن امام که باید به آن استناد کنیم کلمات امام زیر و رو میشود.
وی با اشاره به اینکه فتنهها دو گونه سخت و نرم است، گفت: افکار انحرافی که تفسیرهای نابجایی درباره قرآن و حدیث کردند از جمله فتنههای نرم بود و امروز هم همینها وجود دارد که فتنه سال 88 یکی از فتنههای سخت بود.
این عضو جامعه مدرسین تحریف حرفهای امام را از فتنههای نرم دانست و گفت: گاهی حرفها تحریف میشود، گاهی مفاهیم عوض را میکنند و معنای عوضی درست میکنند و این کاری است که درباره خود قرآن انجام دادند.
امام و رهبری از نعمتهای الهی هستند
وی وجود امام راحل(ره) و خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری را از نعمتهای الهی دانست و با مهم دانستن وظایف مردم در قبال این نعمتها اظهار داشت: امروز کسانی که معارف اهل بیت(ع) را در سراسر دنیا نشناختند باید این معارف را برای آنها برسانیم.
آیت الله مصباح یزدی ادامه داد: کشورهای دنیا تشنه معارف و حقایق هستند و حرکتی که علیه مستکبران شروع شده نشان میدهد که همه طالب عدالت هستند و از تبعیض خسته شدند.
فتنهگران به اصل دین و ولایت فقیه در امور سیاست قائل نیستند
وی با اشاره به زمینههای شکلگیری کودتای سال 88 اظهار داشت: زمینههای این کودتا از اینجا آب میخورد که آنهایی که دست به این کار زدند به اصل ولایت فقیه و دخالت دین در امور سیاست قائل نیستند و اگر هم این مطلب را میگویند برای مصلحت روزگارشان است.
عضو جامعه مدرسین حوزه ادامه داد: خدمتی که اسلام و امام کرد این بود که به ما فهماند دین و اسلام و سیاست از هم جداناپذیر است.
وی با بیان اینکه نیمی از احکام اسلام مربوط به مسائل سیاسی اجتماعی است، تصریح کرد: این چیزی بود که در آن زمان بنده از عالمی نشنیده بودم و بر عکس اگر میگفتند عالمی سیاسی است از چشم مردم میافتد و مثل فحش بود اما امام(ره) با یک اراده و برنامه متکی به خدا، حرکت و تحول فرهنگی در جامعه ایجاد کرد که به مردم باوراند اگر در مسائل سیاسی دخالت نکنیم مثل این است که نماز نخواندیم.
اطاعت از دین بر دولت واجب است
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) اضافه کرد: قبل از امام چنین فرهنگی در جامعه ما وجود نداشت و امام خون دل خورد تا این مطلب را در درسها، رفتارها و حرکت سیاسی خود جا انداخت که دخالت در امور سیاسی جزو مسائل دینی است و وقتی حکومت دینی به وجود آمد اطاعت آن بر دولت شرعا واجب است.
وی تاکید کرد: امام(ره) مردم را حساس کرد که وظایف دینی خودشان را بشناسند و امروز کسانی با انواع حیلهها درصدد هستند این ورق را دوباره برگردانند و دین را از چرخه مسائل حیات جامعه حذف کنند.
ولایت فقیه نماد بهحق دین
وی ولایت فقیه را نماد بهحق دین در وضعیت کنونی دانست و تاکید کرد: اسلامی بودن نظام به وجود چنین رهبری در راس نظام است.
آیت الله مصباح یزدی گفت: ویژگی و شاخص اصلی نظام وجود رهبری در نظام است که مشروعیت همه چیز با اذن و اجازه اوست، اما تمام تلاش برخی افراد این است که ولایت فقیه را از کار بیندازند.
وی افزود: متاسفانه کسانی که در لباس روحانیت هستند و حتی افرادی که از قدیمیترین انقلابیون به شمار میروند میخواهند ولایت فقیه را کمرنگ کنند.
نماینده مجلس خبرگان با بیان اینکه اگر این محور را شناختیم و فهمیدم ولایت فقیه عمود خیمه اسلام و انقلاب اسلام است، تصریح کرد: اگر ما این را درک کردیم که ولایت فقیه روح نظام است، باید سعی کنیم خوب حفظش کنیم. اگر این بود همه چیز حفظ میشود اما اگر سست و کمرنگ شد و جایگاه خود را از دست داد سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و دشمنان فرصت را غنیمت شمرده و ریشه اسلام را خواهند زد.
وی تاکید کرد: امروز تمام دشمنان فهمیدند بزرگترین خطر برای مستکبران ضد بشری اسلام است و اگر باورمان این باشد، پس اسلام باید زنده باشد تا ظلم برچیده شود و باید بپذیریم که برای زنده ماندن اسلام ولی فقیه پا برجا بماند. اگر این مسئله محور شد وحدت معنا پیدا میکند.
آیتالله مصباح یزدی بیان کرد:
ولایت فقیه نماد بهحق دین/ وحدت بر محور ولایت فقیه امکانپذیر است
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ولایت فقیه را نماد بهحق دین دانست و گفت: باید بپذیریم که برای زنده ماندن اسلام ولی فقیه پا برجا بماند و اگر این مسئله محور شد وحدت معنا پیدا میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدتقی مصباح یزدی ظهر جمعه در همایش انسجام داخلی اقتدار جهانی که در مجتمع فرهنگی یاوران حضرت مهدی(عج) برگزار شد، اظهار داشت: یکی از بزرگترین نعمتهایی که خدای متعال در عالم خلقت برای مخلوقات خود آفریده، وجود امام برای ما است.
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