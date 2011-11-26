به گزارش خبرگزاری مهر، اریکسون با هدف تعیین راه حلهای ICT که در بخشهای بهداشت، آموزش، اقتصاد، محیط زیست و ترافیک بیشترین فواید را به شهروندان ارائه می کنند برپایه "شاخص شهر جامعه شبکه ای" (NSCI) به طبقه بندی 25 کلان شهری در دنیا پرداخته است که از سرویسهای دیجیتالی و ICT بیشترین استفاده را می کنند.

"پاتریک ریگارد" از "لابراتوار جامعه شبکه ای" توضیح داد: "ما در این طبقه بندی ارتباط میان سرمایه گذاری در بخش ICT و منافع به دست آمده از این سرمایه گذاری را در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست بررسی کردیم. یکی از مهمترین نمونه هایی که ICT در بخش خدمات اجتماعی ارائه می کند e-health است."

طبقه بندی دیجیتالی ترین شهرهای دنیا

در این طبقه بندی، سه کلان شهر سئول، سنگاپور و استکهلم توانستند بیشترین سود را در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی از طریق سرمایه گذاریهای قابل توجه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به دست آورند.

در سئول، به خاطر استفاده از فناوری هوشمند، حمل و نقل عمومی فواید بسیاری را به شهروندان ارائه کرده است.

همچنین شهروندان پایتخت کره جنوبی از طریق برنامه آنلاین OASIS می توانند به طور فعال در سیاستگذاریهای محلی شرکت کرده و ایده ها و پروژه های خود را مطرح کنند.

سنگاپور نیز که توانسته است در بخش "بهداشت الکترونیک" (e-health ) و کنترل دیجیتالی ترافیک به نوآوری برسد در رتبه دوم ایستاده و در این طبقه بندی، استکهلم به خاطر حمایتهای دولت در رواج فناوری و افزایش سطح سرمایه گذاری در این بخش در سکوی سوم قرار گرفته است.

شهرهای لندن، نیویورک، پاریس، لس آنجلس، توکیو، سیدنی و شانگهای به ترتیب رتبه های چهارم تا دهم را به دست آوردند.

در پاریس، یک سیستم پیشرفته بهداشتی توسعه یافته است که برپایه ابزارهای انفورماتیکی و "بهداشت موبایل" به شهروندان خدمات ارائه می کند.

نمودار دیجیتالی ترین شهرهای دنیا

در گزارش اریکسون، همچنین شهرهای ناحیه BRIC (کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین) نیز وارد شده اند. برای مثال، سائو پائولو و دهلی به خاطر تلاشهایی که در کاهش شکاف اقتصادی- اجتماعی از طریق راه حلهای ICT کرده اند توانسته اند به ترتیب در رتبه های 13 و 21 این رده بندی قرار گیرند.

برای مثال، در دهلی پروژه های مختلفی برپایه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان در حال اجرا است.

یکی از این پروژه ها "اکو" نام دارد که امکان انتقال وجه از طریق دستگاههای موبایل را فراهم می کند. تاکنون "اکو" موفق شده است به بیش از 1.3 میلیون مشتری خدمات ارائه کند و در مجموع عملیات تراکنش و انتقال وجه بیش از 500 میلیون دلار را انجام دهد. به این ترتیب، در شهری همانند دهلی، شهروندان می توانند برای پرداخت وجوهات خود از دسترسی به این سرویس مالی بهره مند شوند.

تاثیرات ICT در محیط زیست



رشد سرانه تولید ناخالص ملی اغلب با افزایش مصرف و در نتیجه تاثیرات آن بر روی محیط زیست به ویژه افزایش انتشار دی اکسید کربن ارتباط دارد.

"شاخص شهر جامعه شبکه ای" نشان می دهد که ICT چگونه می تواند برای حذف ارتباط میان رشد تولید ناخالص ملی و افزایش سطح انتشار دی اکسید کربن مورد استفاده قرار گیرد.

دیجیتالی ترین شهرهای دنیا در چه مناطقی قرار گرفته اند

برپایه تحقیقات اریکسون، یک شهر با تولید ناخالص ملی بالا می تواند از ICT برای کاهش مصرف استفاده کند و برای مثال اشکالی از جابجایی هوشمند را ارائه کند.

همچنین یک شهر یا کشور درحال توسعه می تواند برپایه ICT سرویسهایی را ارائه کند که شهروندان به جای حضور فیزیکی بتوانند از راههای مجازی از این خدمات استفاده کنند.

با این راهکار، نه تنها ترافیک کنترل می شود، بلکه تاثیرات زیست محیطی توسعه کاهش یافته و جامعه به سوی دیجیتالی شدن پیش می رود.