مسئولان برای کاهش آمار زندانیان فکری اساسی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید دادوش هاشمی گفت: متاسفانه شاهد مجرمان زیادی در زندانها و دادگستری های استان کرمانشاه هستیم که این مسئله باعث ناهنجاری های بسیاری در سطح استان خواهد شد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اینکه نگهداری زندانی برای دولت هزینه های هنگفتی خواهد داشت، تاکید کرد: دولت و نهادهای فرهنگی و دیگر مسئولان کشوری و استانی باید برای کاهش آمار زندانیان در کشور فکری اساسی و عملی کنند.

هاشمی افزود:‌ آموزش و پرورش، دانشگاه ها و صدا وسیما می توانند با ارائه راهکارهای مناسب به قوه قضائیه در اجرا و پیاده کردن برنامه های پیشگیرانه از جرم، کمک مهمی به کاهش آمار بزهکار در جامعه داشته باشند.

استاندار کرمانشاه گفت: استانهای مرزی ذاتا حساسیت های خاصی دارند که این خود، ویژگی ها تفاوت در نوع جرائم بین استانها را به وجود آورد است.

وی در پایان با اشاره به برخی از این تفاوت جرم استانها با هم، تاکید کرد: هم مرز بودن با کشوری همانند عراق که در حال حاضر خرید و فروش اسلحه و مشروبات الکی در آن به راحتی انجام می شود، لطمات و آسیب های زیادی می تواند به استانهای مرزی مثل کرمانشاه وارد کند.