پیکارهای کونگ فو قهرمانی قم پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت کونگ فو استان قم در راستای توسعه بخش قهرمانی این رشته ورزشی پر مدال و پر طرفدار در بین نوجوانان و جوانان قمی که علاقه زیادی به رشته های رزمی دارند، مسابقات قهرمانی کونگ فو قم را برگزار کرد و نفرات برتر خود را شناخت.



بر همین اساس از تمام کونگ فو کاران مدعی در رده های سنی مختلف دعوت شده بود تا در مسابقات کونگ فو قهرمانی استان قم برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر به رقابت پرداخته و ضمن معرفی برترین ها، نفرات تیم قم در مسابقات قهرمانی کشور مشخص شوند.



هیئت کونگ فو استان این مسابقات را در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برنامه ریزی کرده بود که طی آن رقابت های رده های سنی نونهالان و نوجوانان با عنوان قهرمانی قم و پیکارهای رده سنی جوانان و بزرگسالان به رویکرد انتخابی استان قم صبح جمعه به انجام رسید و تیم های تیم های مجتمع فرهنگی نور، راحله و آریا اول تا سوم شدند.



همچنین هیئت کونگ فو استان قم عبدلله قره ولی و محمد محمدی را به عنوان فنی ترین فایتر، و مرتضی ابریان را به مربی اخلاق انتخاب کند، ضمن اینکه در پایان این دوره از اکبر باباخانی به عنوان مربی و رضا اکرام فرد به عنوان داور برتر نیز تجلیل شد.



ورزشکاران شرکت کننده در این دوره از مسابقات در رده سنی نونهالان، در وزن 22 کیلوگرم حسین شیری، در وزن 24 کیلوگرم علیرضا نایبی، در وزن 26 کیلوگرم عباس میرقیصری، در وزن 28 کیلوگرم محمد مشهدی، در وزن 30 کیلوگرم حامد مهدی پور، در وزن 32 کیلوگرم ابوالفضل بیاتی، در وزن 34 کیلوگرم ابوالفضل سرشی و در وزن 36 کیلوگرم محمدرضا برجیان قهرمان شدند.



در رده سنی نوجوانان نیز در وزن 32 کیلوگرم علیرضا علیزاده، در وزن 35 کیلوگرم محمدمهدی رحیمی، در وزن 38 کیلوگرم سیدمهدی جلالی، در وزن 41 کیلوگرم علی کریمی، در وزن 44 کیلوگرم علی نوبهاری، در وزن 47 کیلوگرم عبدالله خانی، در وزن 50 کیلوگرم محمدامین کریمی، در وزن 53 کیلوگرم حسن اسدی، در وزن 56 کیلوگرم صادق امین و در وزن به اضافه 56 کیلوگرم محمد باباخانی در جایگاه نخست قرار گرفتند.



مسابقات کونگ فو قهرمانی استان قم در رده سنی جوانان که حکم انتخابی برای مسابقات قهرمانی کشور را نیز دارد، در وزن 45 کیلوگرم علی محمدی، در وزن 48 کیلوگرم حسین مختاری، در وزن 51 کیلوگرم سجاد خورشیدی، در وزن 54 کیلوگرم محمدمحمدی، در وزن 57 کیلوگرم هادی قره ولی و در وزن 60 کیلوگرم مهدی شکاری را به عنوان برترین های شناخت.



کونگ فوکاران مدعی در رده سنی بزرگسالان مسابقات انتخابی و قهرمانی کونگ فو استان قم نیز در اوزان مختلف رقابت کردند که در نهایت در وزن 51 کیلوگرم علی مختاری، در وزن 54 کیلوگرم محمد سرخابی، در وزن 57 کیلوگرم فیروز مختاری، در وزن 60 کیلوگرم ابوالفضل مرادی، در وزن 64 کیلوگرم سجاد نوروزی، در وزن 68 کیلوگرم عبدالله قره ولی، در وزن 72 کیلوگرم بهرام تیموری، در وزن 75 کیلوگرم سعید علیرضا لو و در وزن 80 کیلوگرم محمدعلی نیازمند به مقام های اول دست یافتند.