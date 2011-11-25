مجلس شورای اسلامی باید جایگاه انسانهای نخبه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‏الاسلام محمد علاء الدینی در خطبه‏ های نمازجمعه این هفته دماوند، با اشاره به روز مجلس و سالروز شهادت آیت‏الله مدرس در 74 سال پیش افزود: باید دقت داشته باشیم که دشمن برای رسیدن به اهدافش در رابطه با مجلس و انتخابات، همیشه به دنبال بهانه بوده است؛ باید هوشیار باشیم تا بتوانیم نقشه دشمن را خنثی کنیم و آن را از بین ببریم.

وی ادامه داد: تحریم مشارکت و جلوگیری از حضور حداکثری مردم در انتخابات و در صورت حضور پرشور مردم، استفاده از حربه ‏های تشکیک و تقلب در انتخابات، از توطئه‏های دشمن در ایام انتخابات است.

امام جمعه دماوند تأکید کرد: گفتمان، رفتار و عمل کاندیدای مجلس، باید در انتخاب اصلح انتخابات مد نظر قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از خطبه ها، با اشاره به تهدیدات اخیر دشمنان، افزود: دشمنان در هشت سال دفاع مقدس نتوانستند جوانان ما را از پای در آورند و امروز نیز تهدیدات و تحریمهای آنها نمی ‏تواند مؤثر باشد.

حجت الاسلام علاء الدینی با اشاره به سرمای زودرس شهرستان دماوند، لزوم مصرف بهینه انرژی را مورد تأکید قرار داد.

باید از انجام کارهایی که با عظمت اهل بیت(ع) سازگار نیست، دوری کرد

وی در بخش دیگری از خطبه‏ های نمازجمعه این هفته دماوند، با توجه به فرا رسیدن ماه محرم گفت: در مراسم عزاداری امام حسین(ع) باید از انجام کارهایی که با عظمت اهل بیت(ع) سازگار نیست، دوری کرد.

امام جمعه دماوند افزود: ماه محرم نمادی از بزرگداشت کسانی است که در راه خداوند متعال به شهادت رسیده‏اند؛ در مراسم عزاداری امام حسین(ع) باید از انجام کارهایی مانند قمه ‏زنی که با عظمت اهل بیت (ع) سازگار نیست، دوری شود؛ خوب است که در این روزها زیارتنامه عاشورا خوانده شده و همواره یاد شهدای کربلا گرامی داشته شود.

وی ادامه داد: در مجالس عزاداری امام حسین(ع) باید مواردی همچون توجه به بهداشت قربانیهایی که انجام می ‏شود، تکریم عزاداران و برپایی نماز جماعت در هیئتها و ... رعایت شود.

حجت الاسلام علاء الدینی بیان داشت: تقویت محبت اهل بیت (ع) در مجالس عزاداری از وی‍ژگی‏های این مراسم بوده و مجالس عزاداری ماه محرم باید مجلس پاسداشت شهدای کربلا باشد.

مبارزه با انحراف از ویژگیهای بسیج است

وی هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر را گرامی داشت و با اشاره به هفته بسیج و گرامیداشت این هفته افزود: باید بدانیم که بسیجیان مخلص مصداق کامل ایثار و خلوص، پشتیبان انقلاب و بالاترین دلیل بر زندگی بدون آمریکا هستند.

امام جمعه دماوند اضافه کرد: بسیجیان اثبات کردند که بدون آمریکا هم می ‏توان به زندگی مسالمت ‏آمیز رسید؛ چیزی که امروز از منظر رهبر معظم انقلاب اهمیت دارد، توسعه روحیه بسیجی است.

وی تأکید کرد: باید روحیه و فرهنگ بسیجی را بین همه اقشار جامعه به صورت هوشمند و فراگیر جلو ببریم؛ چراکه حمایت از اصول مسلم اسلام، انقلاب و مبارزه با انحراف از ویژگیهای بسیج است.