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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۳

حجت الاسلام میرعمادی :

ولایت پذیری شاکله بسیج است/ دستگاه قضایی از آمران به معروف حمایت کند

ولایت پذیری شاکله بسیج است/ دستگاه قضایی از آمران به معروف حمایت کند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، گفت: ایمان، تقوا، بصیرت و ولایت پذیری شاکله بسیج است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه خرم آباد در مصلای الغدیر ضمن سفارش همگان به تقوای الهی اظهار داشت: انسان با تقوا کسی است که در کارش اخلاص دارد، آرزوهایش اندک است و فرصتها را غنیمت می شمارد.

وی همچنین به سالروز تاسیس بسیج مستضعفان به فرمان امام خمینی(ره) اشاره کرد و بیان داشت: امروز بعد از 32 سال از تشکیل بسیج، این شجره طیبه سبب حفظ نظام اسلامی شده است

اقتدار، امنیت و عظمت جمهوری اسلامی ایران مرهون بسیج است

خطیب جمعه خرم آباد اقتدار، امنیت و عظمت جمهوری اسلامی ایران را مرهون بسیج دانست و افزود: بسیج در عرصه های مختلف از جمله علم، اقتصاد، سازندگی و ... موجب اقتدار ایران اسلامی شده است.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه ایمان، تقوا، بصیرت و ولایت پذیری شاکله بسیج است افزود: امروز دشمنان انقلاب اسلامی از عزم و اقتدار بسیج به ستوه آمده اند.

وی با تاکید بر اینکه بسیج با هوشیاری تمام توطئه های دشمنان را خنثی کرده است ادامه داد: امام خمینی(ه) در زمان شکل گیری بسیج فرمودند که این تشکیلات روزی الگوی تمام مستضعفان جهان خواهد شد و امروز بعد از 32 سال مشاهده می کنیم که بسیج الگویی جهانی شده است.

تفکر بسیجی استکبار ستیزی است

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه تفکر بسیجی استکبار ستیزی است افزود: بسیج الگویش امام حسین(ع) است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر جهانی شدن تفکر بسیج عنوان کرد: امروز بسیج با فرمان گرفتن از مقام معظم رهبری و بصیرت کامل در همه صحنه ها ایستاده است و در برابر هر گونه نا اهلی ایستادگی می کند.

وی از بسیج به عنوان سرمایه عظیم نظام جمهوری اسلامی ایران یاد کرد و بیان داشت: با وجود بسیج هرگز نظام جمهوری اسلامی ایران آسیب پذیر نخواهد بود.

ماه محرم ماه مصیبت، معرفت و بصیرت است

خطیب جمعه خرم آباد همچنین با اشاره به در پیش بودن ایام محرم عنوان کرد: مجالس عزاداری حضرت سید الشهدا مجلس ذکر است و ماه محرم ماه مصیبت، معرفت و بصیرت است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر برگزاری مجالس عزاداری با شکوه و عظمت افزود: مجالس عزاداری امام حسین(ع) موجب تقرب و نزدیکی به خداوند می شود.

وی با تاکید بر اینکه در مجالس عزاداری باید اهداف قیام امام حسین(ع) تبیین شود گفت: مبلغان دینی باید در این زمینه تلاش ویژه ای داشته باشند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: عزاداران و علاقمندان به امام حسین(ع) باید در کنار سینه زدن و هیئت راه انداختن پای منبرها بنشینند و حضور در مساجد را پررنگ تر کنند.

امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف الهی است

حجت الاسلام میرعمادی در ادامه سخنان خود با اشاره به نامگذاری هفته اول محرم به نام هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر گفت: در اهمیت امر به معروف و نهی از منکر همین بس که امام باقر (ع) این فریضه را ضامن قبول واجبات دانسته اند.

وی با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف الهی است تصریح کرد: از دستگاههای امنیتی و قضایی می خواهیم که از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه باید امر به معروف و نهی از منکر را یک اصل بدانیم افزود: فلسفه قیام امام حسین(ع) امر به معروف و نهی از منکر بوده است.

مجلس مظهر اراده و حاکمیت مردم است

حجت الاسلام میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز شهادت شهید مدرس و روز مجلس اشاره کرد و گفت: مجلس از اهمیت بالایی برخوردار است و مظهر اراده و حاکمیت مردم محسوب می شود.

وی با اشاره به بیانات رهبر فرزانه انقلاب پیرامون نمایندگان مجلس عنوان کرد: کسانی که نماینده مجلس هستند و کسانی که می خواهند نماینده شوند نباید به صاحبان ثروت و قدرت خودشان را نزدیک کنند چرا که در غیر این صورت دیگر نماینده مردم نخواهند بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید شهید مدرس را الگوی خود قرار دهند یادآور شد: مردم برای انتخاب نماینده خود باید معیارهایی را که مقام معظم رهبری برای نمایندگان مطرح کرده اند مرور کنند تا مجلسی توانمند داشته باشیم.

کد مطلب 1468986

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