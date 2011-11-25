ارتباط مخابراتی روستاهای دهستان موگویی وصل شد

علیرضا فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حل مشکل قطعی تلفن روستاههای دهستان موگویی در شهرستان کوهرنگ چهار محال و بختیاری اظهار داشت: با تلاش شبانه روزی نیرو های شرکت مخابرات این استان قطعی تلفن این روستاها بر طرف شد.

وی با اشاره به صعب العبور بودن جاده ارتباطی و وجود برف فراوان گفت: نیروهای این شرکت خود به روستاها رسانده و توانستند مشکل قطعی را برطرف کنند.

فتحی با اشاره به اینکه مشکل قطعی شکسته شدن مفصل مربوط به فیبر نوری بوده است اذعان داشت: این خرابی توسط نیروهای شرکت مخابرات در شب گذشته رفع شد و ارتباط مخابراتی با این روستا برقرار شد.

وی با اشاره به اینکه مسیر ارتباطی این روستاها صعب العبور است و در صورت بارش برف دیگری ارتباط زمینی برای مدت فراوانی قطع خواهد شد تصریح کرد: مردم روستاههای موگویی با آگاهی از اینکه روستاههای آنها شرایط خاصی نسبت به روستاههای دیگر دارد باید در جهت حفظ و نگهداری تجهیزاتی که برای آسایش آنها توسط ارگانها تهیه شده است بیشتر از روستاههای دیگر تلاش کنند.

مدیر عامل شرکت مخابرات تاکید کرد: مردم این روستاها باید در جهت حفظ تجهیزات ارتباطی شرکت مخابرات در آن منطقه با توجه به شرایط کوهستانی بودن، غیر قابل دسترسی بودن به خاطر بارش برف فراوان و .... در فصل زمستان توجه ویژه داشته باشند.

تعدادی از روستاههای دهستان موگویی استان چهار محال و بختیاری داری قطعی ارتباطات مخابراتی شده بودند.

قطع ارتباط مخابراتی همراه با قطع ارتباط زمینی، مشکلات فراوانی برای ارتباط با این روستاهها و تشریح وضعیت آنها برای مسئولان این استان و خود مردم آنجا فراهم آورده بود.

در حال حاضر به علت بارش برف سنگین در شهرستان کوهرنگ در بارندگیهای اخیر راه ارتباطی 15 روستای دهستان موگویی در شهرستان کوهرنگ قطع شده است.

روستاهای آقاسید، خویه، بیراهگان، چین و .... روستاهای دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ چهار محال و بختیاری را تشکیل می دهند وبارش 70 سانتی متری برف درگردنه عسلکشان موجب مسدود شدن راه ارتباطی این روستاها شده است.

جمعیت روستاهای دهستان موگویی چهار و هزار و 500 نفر است

شهرستان کوهرنگ در ۹۰ کیلیومتری مرکز چهارمحال و بختیاری واقع شده است.