به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در دومین روز همایش بزرگ فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران با هیئت‌های سرمایه‌گذاری از اتریش، هند، تایلند و سوئد دیدار کرد.

سیدشمس‌الدین حسینی در این دیدار در جریان روند امور برخی پروژه هایی که با حضور سرمایه‌گذاران اروپایی و آسیایی در حال اجرا است قرار گرفت. هیئت سرمایه‌گذاران تایلندی در این دیدار با اشاره به برخی از مشکلات پیش آمده در جریان سرمایه‌گذاری در ایران، این مشکلات را جزئی دانسته و سودده بودن بازار ایران را بهترین عامل حضور خود در ایران اعلام کردند.

یکی از سرمایه‌گذاران هیئت تایلندی که در زمینه پروژه‌های گردشگری و رستوران‌های زنجیره‌ای فعال است، گفت: همانگونه که سالانه هزاران ایرانی از تایلند دیدار می‌کنند، هزاران تایلندی علاقمند به سفر درایران هستند و ایجاد زیرساخت‌های مناسب با این هدف می‌تواند زمینه تسهیل را افزایش و سفر مردم تایلند به ایران را مهیا کند.

هیئت سرمایه‌گذاران اتریشی نیز در دیدار با وزیر اقتصاد کشورمان، ایران را یکی از مهم‌ترین کشورها برای فعالیت اقتصادی دانسته و خواستار افزایش سطح همکاری‌های اقتصادی شدند.

سرمایه‌گذاران حاضر در این نشست از توانایی شرکت‌های خود در زمینه ایجاد جاده، راه‌آهن، پل و زیرساخت‌های مختلف خبر داده و برای فعالیت در زمینه‌های مختلف از جمله توسعه و ایجاد فضاهای گردشگری ابراز آمادگی کردند.

یکی از سرمایه‌گذاران اتریشی با اشاره به بی‌اهمیت بودن تحریم‌های برخی کشورهای خاص گفت: ایران دارای ظرفیت‌ها و جذابیت‌های بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاری است و آنچه برای یک سرمایه‌گذار اهمیت دارد سودآوری یک پروژه است و پروژه‌هایی که در ایران به ما معرفی شده‌اند ضریب سود قابل قبولی دارند.

هیئت سرمایه‌گذاران هندی نیز از دیگر گروه‌هایی بودند که در دومین روز نشست بزرگ فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران با وزیر اقتصاد کشورمان دیدار داشتند. سرمایه‌گذاران هندی حاضر در این نشست با معرفی ظرفیت‌ها و توانایی‌های شرکت‌های هندی برای ساخت و توسعه زیرساخت‌ها از جمله راه‌آهن، صنایع فولاد و ذوب آهن ابراز علاقه‌مندی کردند.

حسینی در این دیدارها ضمن قدردانی از حضور سرمایه‌گذاران اروپایی و آسیایی در همایش بزرگ فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران گفت: ایران علاوه بر ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی برای توسعه، دارای جمعیت جوان و تحصیلکرده و موقعیت استراتژیک و دسترسی به بازارهای بزرگ منطقه است.

وی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و منابع صندوق توسعه ملی را به عنوان جذابیت‌هایی نام برد که هر سرمایه‌گذاری را به حضور در ایران تشویق و دلگرم می‌کند.