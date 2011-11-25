زبان هنر تاثیرگذارترین وسیله برای نشر ارزشهای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، قباد میمنت آبادی ظهر جمعه در آیین اختتامیه بیست و سومین جشنواره تئاتر منطقه سه کشور که با حضو فرماندار شهرستان سنندج و جمعی از هنرمندان این استان برگزار شد، اظهار داشت: زبان هنر به ویژه نمایش بهترین شیوه و ابزار برای نشر ارزشهای اسلامی و دینی در جامعه به شمار می رود.

وی ادامه داد: هنرمندان با استفاده از خلاقیت و توانمندی خود تاثیرگذاری فراوانی را در جامعه دارند و به همین دلیل باید از هنر و توانمندی خود در راستای ترویج آموزه های دینی و اسلامی در جامعه تلاش کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با اشاره به فعالیت های هنرمندان در عرصه های مختلف بیان کرد: استان کردستان ظرفیت های بسیار خوبی را در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری در اختیار دارد و انتظار می رود که از این ظرفیت ها بیش از گذشته بهره برداری شود.

میمنت آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور 10 گروه نمایشی از استانهای ایلام، لرستان، کرمانشاه، مرکزی و زنجان در بیست و سومین جشنواره منطقه ای تئاتر فجر در سنندج گفت: در زمان سه روز برگزاری این جشنواره گروه های نمایشی شرکت کننده آثار خود را اجرا و مورد قضاوت اعضای هیئت داوران قرار گرفت.

وی یادآور شد: با توجه به همزمانی برگزاری جشنواره تئاتر منطقه ای در سنندج با هفته بسیج در مراسم اختتامیه از یک اثر که در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اجرا شده است نیز از سوی دبیرخانه تئاتر منطقه ای تقدیر و تجلیل می شود.

در ادامه این مراسم و بر اساس بیانیه اعضای هیئت داوران علاوه بر معرفی و تجلیل از هنرمندان برگزیده، دو اثر نمایشی برتر این جشنواره برای معرفی و حضور در جشنواره بین المللی تئاتر فجر معرفی شدند.