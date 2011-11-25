صنوف سینمایی نامزدهایشان را برای انتخاب و داوری جشنواره فجر معرفی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی با بیان اینکه صنوف سینمایی می‌توانند به صورت جداگانه 15 نامزد خود را معرفی کنند، گفت: معرفی نامزدهای هیئت‌های انتخاب و داوری جشنواره از سوی صنوف و مشارکت آنها در حوزه ارزش‌گذاری آثار سینمایی با توجه به نقش مهم و تعیین کننده و اهمیت حضور و تاثیر آن ها تعریف و پیش بینی شده است.

وی افزود: ارزیابی فهرست‌های پیشنهادی براساس رشته هایی صورت می گیرد که در فراخوان جشنواره برای آن، نامزدی جایزه تعریف شده باشد و بدیهی است در تصمیم گیری، ضمن اینکه برخی صنوف نقش پررنگ تری خواهند داشت در برخی رشته ها به صورت تلفیقی استفاده می شود.

به گفته وی، حضور و مشارکت صنوف سینمای ایران در روند اجرا و برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر، کمک می کند تا حرکت سینما در مسیر واقعی و درستش منبطق با نیازها و شایستگی های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی جامعه شکل بگیرد و خانواده سینما در جشن باشکوه سالانه خویش سهیم و شریک باشند.

خزاعی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت ارزشگذاری فیلم ها در جشنواره فجر عنوان کرد: در پرتو هم فکری و مشاوره های کاربردی و راهبردی است که یک رویداد سینمایی با کم ترین آسیب ها و حاشیه ها به اجرا در می آید و تقاضای بنده از صنوف این است که کاندیداهای داوری و اعضای هیات های انتخاب این دوره جشنواره را طی نامه ای رسمی به تعداد 15 نفربدون اولویت به دبیرخانه جشنواره معرفی نمایند تا در جمع بندی نهایی آرای صنوف سینمایی در کنار بهره گیری و استفاده از برخی چهره های فرهنگی و دانشگاهی و صاحب نظران، ترکیب اصلی هیات های انتخاب و داوری بسته شود.

دبیر سی امین جشنواره بین المللی فیلم فجر خاطرنشان کرد: ازهر گونه مشاوره و هم اندیشی در جهت رشد، پویایی، بالندگی و شکوه سینمای ایران و معتبرترین جشنواره سینمایی سال استقبال می‌کنم.

صنوف سینمایی می توانند فهرست پیشنهادی خود را برای هیات های انتخاب و داوری تا دهم آذرماه به دبیرخانه جشنواره به نشانی : خیابان ولیعصر، باغ فردوس، خیابان توس، نبش کوچه دلبر، پلاک 13، طبقه دوم تحویل دهند. سی امین جشنواره بین الملل فیلم فجر با رویکرد " اخلاق، آگاهی و امید" از روزهای 12 تا 22 بهمن سالجاری در تهران و استان های مختلف برگزار می شود.