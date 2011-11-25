نمایشگاه مد و لباس فجر گام بعدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی در مراسم اختتامیه اولین نمایشگاه ملی مد و مانتو گفت: بحث پوشاک یکی از تمایزهای فرهنگی بین ملت ها و قومیت های مختلف است و از لباس به عنوان یکی از نعمات الهی در قرآن یادشده است.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: بحث ساماندهی مد و لباس تنها وظیفه وزارت ارشاد نیست و برای موفقیت این طرح، که تاکنون مغفول بوده به همت همه دستگاه ها و وزارت خانه ها ذی ربط نیاز است. همچنین این کار بدون همکاری بخش خصوصی محقق نمی شود. وزارت ارشاد تمام تلاش خود را دارد تا حلقه های مختلف پوشاک را به هم مرتبط کند و بستری مناسب برای پیوند طراحان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان فراهم کند.



حسینی ضمن انتقاد از اتخاذ رویه انتقادی توسط برخی از رسانه ها نسبت به این حرکت گفت: برخی عادت دارند تنها انتقاد کنند. او گفت برخی از این جراید از بیرون خط می گیرند تا نگذارند در این عرصه کشور به خودکفایی برسد و محتاج واردات لباس و مانتو از خارج باقی بماند.



وزیرارشاد گفت: این نمایشگاه اولین گام بوده است و مسلما بهترین نیست و تمام سعی خود را داریم تا در نمایشگاه فجر این نقیصه را برطرف کنیم.



حسینی خاطرنشان کرد: آخرین مصوبه کارگروه ساماندهی مد ولباس ایجاد کارگروه های استانی در هر یک از ادارات کل ارشاد استان هاست تا متناسب با فرهنگ بومی هراستان نسبت به ساماندهی لباس و مانتو اقدام کنند.