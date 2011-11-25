12 هزار دانش آموز و دانشجوی ممتاز تحصیلی خانواده روحانی در قم وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمودی قبل از ظهر جمعه در نخستین همایش تجلیل از همسران و فرزندان ممتاز تحصیلی خانواده روحانیون استان قم که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، تعداد دانش آموزان، دانشجویان و روحانی‌های ممتاز سال گذشته که از خانواده طلاب هستند را 12 هزار نفر عنوان کرد و افزود: این افراد از افتخارات حوزه و روحانیت و آینده سازان کشور هستند.



وی ابراز داشت: تا کنون مدرک 12 هزار دانش آموز و دانشجو از خانواده طلاب که ممتاز تحصیلی بودند را جمع آوری کرده ایم که در میان این افراد حافظان قرآن کریم، نفر برتر المپیاد علمی کشور و افرادی که در رشد نهضت علمی کشور موثر بودند نیز حضور دارند.



مدیر مرکز خدمات حوزه علمیه گفت: در حال حاضر 40 هزار خانواده روحانی در قم وجود دارد که 12 هزار نفر از این خانواده‌ها ممتاز تحصیلی هستند و این امر یک افتخار است و این افراد حامی انقلاب، نظام و دین خواهند بود.



حجت الاسلام محمودی با اشاره به هفته بسیج یاد و خاطره بسیجیان دوره دفاع مقدس را گرامی داشت و افزود: اکثر بسیجیان دوران دفاع مقدس جوانان و نوجوانان بودند که جانشان را برای دفاع از انقلاب اسلامی فدا کردند.