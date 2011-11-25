به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمودی قبل از ظهر جمعه در نخستین همایش تجلیل از همسران و فرزندان ممتاز تحصیلی خانواده روحانیون استان قم که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، تعداد دانش آموزان، دانشجویان و روحانیهای ممتاز سال گذشته که از خانواده طلاب هستند را 12 هزار نفر عنوان کرد و افزود: این افراد از افتخارات حوزه و روحانیت و آینده سازان کشور هستند.
وی ابراز داشت: تا کنون مدرک 12 هزار دانش آموز و دانشجو از خانواده طلاب که ممتاز تحصیلی بودند را جمع آوری کرده ایم که در میان این افراد حافظان قرآن کریم، نفر برتر المپیاد علمی کشور و افرادی که در رشد نهضت علمی کشور موثر بودند نیز حضور دارند.
مدیر مرکز خدمات حوزه علمیه گفت: در حال حاضر 40 هزار خانواده روحانی در قم وجود دارد که 12 هزار نفر از این خانوادهها ممتاز تحصیلی هستند و این امر یک افتخار است و این افراد حامی انقلاب، نظام و دین خواهند بود.
حجت الاسلام محمودی با اشاره به هفته بسیج یاد و خاطره بسیجیان دوره دفاع مقدس را گرامی داشت و افزود: اکثر بسیجیان دوران دفاع مقدس جوانان و نوجوانان بودند که جانشان را برای دفاع از انقلاب اسلامی فدا کردند.
حجت الاسلام محمودی:
12 هزار دانش آموز و دانشجوی ممتاز تحصیلی خانواده روحانی در قم وجود دارد
قم - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز خدمات حوزه علمیه استان قم تعداد دانش آموزان، دانشجویان و روحانی های ممتاز تحصیلی که از خانواده طلاب هستند را 12 هزار نفر عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمودی قبل از ظهر جمعه در نخستین همایش تجلیل از همسران و فرزندان ممتاز تحصیلی خانواده روحانیون استان قم که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، تعداد دانش آموزان، دانشجویان و روحانیهای ممتاز سال گذشته که از خانواده طلاب هستند را 12 هزار نفر عنوان کرد و افزود: این افراد از افتخارات حوزه و روحانیت و آینده سازان کشور هستند.
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