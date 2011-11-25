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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

امام جمعه نیشابور:

عاشورا مهم‌ترین نقش را در پیروزی انقلاب اسلامی داشته است

عاشورا مهم‌ترین نقش را در پیروزی انقلاب اسلامی داشته است

نیشابور - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت نیشابور گفت: محرم و عاشورا مهم‌ترین نقش را در پیروزی و حفاظت و صیانت از انقلاب اسلامی داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رجب‌‌علی سلامی در خطبه های نماز جمعه این شهر، افزود: دشمن بیشترین حمله را به ارزش‌های معنوی از جمله قیام حسینی دارد.

وی با بیان اینکه باید از عاشورا درس بگیریم گفت: حریت و آزادگی، مهمترین درسی است که ملت ایران از قیام حضرت امام حسین(ع) فراگرفته است.

امام جمعه نیشابور تصریح کرد: ملت ما هیچ‌گاه خود را زیر ذلت نمی‌بیند و این به پیروی از مکتب امام حسین(ع) است.

وی یادآور شد: رشد و نمو نسل انقلاب اسلامی ایران در خیزش و بیداری اسلامی در منطقه مشهود است.

سلامی تاکید کرد: آمریکا و غرب برای از دست دادن حکام مستبد و وابسته منطقه و شرایط نامناسب اقتصادی در داخل خود بسیار ناراحت هستند.

وی بیان داشت: آمریکا حتی به ملت خود رحم نمی‌کند و با مشت آهنین با آنها برخورد کرده و آن وقت هم فریاد دفاع از حقوق بشر در دنیا سر می‌دهد.

کد مطلب 1468996

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