عزاداران حسینی در حفظ اصالت قیام عاشورا بکوشند

به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت السلام احمد محسن زاده در جمع نمازگزاران این بخش ضمن دعوت آنان به تقوی الهی و دوری از گناهان و با عرض تسلیت به تمامی شیفتگان امام حسین (ع) به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم اظهار داشت: قیام عاشورا حرارتی بر دل انسانها بر افروخت که پس از گذشت قرنها هنوز هم در دل شیفتگانش تازگی دارد.

وی تصریح کرد: امام حسین (ع) با رشادت های خود نکات عمیقی را در تاریخ بشریت به یادگار گذاشت.

نماینده ولی فقیه در این بخش خطاب به عزاداران آن حضرت گفت: شیفتگان اباعبدالله(ع) باید با رعایت و حفظ اصل این قیام به عزاداری بپردازند چرا که انحراف از اهداف قیام امام حسین (ع) می تواند لطمه بزرگی بر پیکره این ارزشها وارد کند.

محسن زاده همچنین انجام واجبات الهی، عدم مزاحمت با راه اندازی خرافات و... را مورد تاکید قرار داد و از شیفتگان آن حضرت خواست تا شان و حرمت مراسم عزای حسین(ع) را رعایت کنند.

امام جمعه بخش بوستان در خطبه دوم نماز عبادی و سیاسی جمعه با گرامیداشت هفته بسیج و تبریک این ایام به ملت و بسیجیان ایران اسلامی به نقش و جایگاه بسیج در مقاطع مختلف انقلاب اشاره کرد و از بسیج به عنوان نیروی وفادار به انقلاب و ولایت یاد کرد.

محسن زاده به اهم برنامه های هفته بسیج اشاره کرد و از متولیان این امر که جهت هرچه باشکوه برگزار شدن این هفته تلاش می کنند قدردانی کرد.

خطیب جمعه بخش بوستان در پایان به تهدیدات اخیر کشورهای غاصب بویژه آمریکا واسرائیل اشاره کردو گفت: آمریکا با بهانه های مختلف و نفوذ در آژانس بین المللی انرژی اتمی می خواهد با عنوان کردن حمله نظامی جنگ روانی بر پا کند ولی دشمنان انقلاب باید بدانند که ملت ایران در برابر اینگونه تهدیدات قاطعانه ایستاده و از دستاوردهای ارزشمند انقلاب دفاع خواهد کرد.