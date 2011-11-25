اظهارات رئیس کمیته فرمایشی/دلیلی برای وقوع انقلاب در بحرین وجود ندارد!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریف بسیونی رئیس کمیته فرمایشی به اصطلاح مستقل حقیقت یاب بحرین مدعی شد : دلیل و توجیهی برای انقلاب در بحرین وجود ندارد.



بسیونی در گفتگو با العربیه ادعا کرد حوادث فوریه و مارس در بحرین فقط مورد توجه گسترده رسانه های ایرانی قرار گرفت و حکومت بحرین، حکومت کشتار و ظلم نیست و دست به اقداماتی که در کشورهای عربی دیگر رخ داده، نزده است، هیچ دلیلی برای وقوع انقلاب مردمی در بحرین وجود ندارد.



بسیونی ادعا کرد : واکنش امنیتی در یونان، انگلیس و فرانسه در برابر اعتراضاتی که در آن کشورها رخ داد، بسیار شدیدتر از واکنش حکومت بحرین بود.



وی مدعی شد ممکن است برخی طرفهای اپوزیسیون در بحرین، کمکهای مالی از ایران دریافت کرده باشند، اما معتقدم اثبات چگونگی رسیدن کمکها به برخی افراد دشوار است، حکومت بحرین دلیل کافی در این زمینه ما ارائه نکرده که شاید این مسئله به دلایل امنیتی برگردد.



بسیونی مشارکت نیروهای موسوم به سپرجزیره(نیروهای سعودی و متحدان) در سرکوب اعتراضات مردم بحرین را منکر شد و گفت آنها به میدان اللولوء و هر مکانی که شاهد اعتراضات بود، نزدیک نشده بودند، بلکه در مواقع نظامی خارج از منامه مستقر شده بودند و مرتکب اقدامی بر ضد هیچ یک از شهروندان نشده بودند.



رئیس کمیته نمایشی آل خلیفه ادعا کرد این کمیته در تاریخ عربی و اسلامی یا تمام جهان یک حادثه تاریخی است و ما تحت فشار حکومت بحرین قرار نداشتیم و حتی در شب هم وارد زندانها و بیمارستانها می شدیم و اطلاعاتی را که می خواستیم جمع آوری می کردیم.



بسیونی در ادامه پرونده سازی رژیم آل خلیفه علیه اکثریت یعنی شیعیان مدعی شد برخی گروههای که در میدان اللولوء یا در دانشگاه تظاهرات می کردند، به اهل سنت حمله می کردند و کسانی که چهار تبعه آسیایی را کشتند از شیعیان بودند.



وی مدعی شد مسئله بحرین را به دقت می شناسد و معتقد است دلیلی برای وقوع انقلاب در این کشور وجود ندارد.