ابراهیم طاهری مدیرکل اداره کل نغمات آیینی و رادیو نوا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اداره کل نغمات مذهبی ساخت و تأمین آثار موسیقایی مذهبی اعم از مداحی، تواشیح، همخوانی، ابتهال، اذان و دعا را برای پخش از شبکه ها به ویژه شبکه های معارف و قرآن رادیو و و شبکه قرآن سیما برعهده دارد، چرا که این شبکه ها باید از نغمات دینی در برنامه های خود به جای موسیقی بهره ببرند.

وی افزود: این اداره کل، باید برای انجام وظیفه خود ارتباط شایسته ای با نخبگان کشور که در عرصه موسیقایی مذهبی و آیینی فعال هستند داشته باشد. برهمین اساس فعالیتهای فراوانی تا کنون انجام شده و شبکه های مختلف صدا و سیما از آن بهره گرفته اند.

وی در رابطه با رویکردهای جدید این اداره کل پس از تغییر مدیریت گفت: سیاستهای جدیدی که معاون صدای جمهوری اسلامی ایران به مدیر کل اداره کل نغمات آیینی محول کرده بحث افزایش کیفیت آثار تولیدی و تأمینی، ارتباط تنگاتنگ با محققین و اساتید دانشگاه، ارتباط با مداحان و شعرا بوده است تا اداره کل نغمات مذهبی مأمنی برای بهره گیری افراد باشد.

طاهری یادآور شد: اداره کل نغمات آیینی در ماه محرم با تلاش مضاعفی وارد عرصه می‌شود، آثار متنوعی را به شبکه ها ارسال می کند تا آنها در مناسبتهای مختلف محرم از آن استفاده کنند. کار تولیدی که برای این ایام درنظر گرفته شده تحت عنوان شقایقهای سوزان 16 قطعه آواز است که با صدای ابراهیم یوسف نژاد، حمیدرضا منفرد و سیف الله آذری تولید شده است.

وی در توضیح این اثر گفت: این کار تولیدی، قطعاتی را با عناوینی چون عزای حسین، رخسار یار، سر نی، سردار عشق، هوای دوست، شقایقهای سوزان، ماه خون، سرو خفته ارائه کرده که در آن از اشعار محتشم کاشانی، محمد علی مجاهدی، قادر طهماسبی، حداد نورایی، مشفق کاشانی و سیف الله آذری بهره گرفته شده است.

ابراهیم طاهری تأکید کرد: اداره کل نغمات آیینی همچنین در بخش تأمین برای مناسبتهای مختلف این ایام لوحهایی را با عنوان ثنای سنا به شبکه ها ارسال کرده که موضوعات مختلفی را چون مسلم بن عقیل، آغاز ماه محرم و ورود کاروان حسینی به کربلا، حضرت رقیه، حر و فرزندان زینب، حضرت عبدالله ابن الحسین، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر ، حضرت عباس، وقایع عاشورا، شام غریبان و کاروان اسرا و امام سجاد دربرگرفته است.

طاهری در رابطه با رادیو نوا هم اظهار داشت: برنامه هایی برای رادیو نوا پیش از فرارسیدن ماه محرم تدارک دیده شده است که یک اثر تولیدی مشاعره اشعار مذهبی با نام آیین و آیینه بوده است که ساختار مسابقه ای دارد و 17 برنامه 45 دقیقه ای است و تنها به اشعار عاشورایی می پردازد. برنامه آیین و آیینه از اول محرم از ساعت یک بامداد از رادیو نوا پخش می شود.

وی اضافه کرد: روضه علما، مداحی محلی، تعزیه، اجراهایی از پیرغلامان برگزیده سال گذشته با ساختار مستند از جمله برنامه هایی است که به مناسبت ماه های محرم و صفر از سوی اداره کل نغمات آیینی و رادیو نوا به شبکه های صدا و سیما ارسال شده است.

مدیر کل اداره کل نغمات آیینی و رادیو نوا در رابطه با برنامه های آتی نیز گفت: تلاش خواهیم کرد از آثار خوب و غنی سراسر کشور به شکل تأمینی و تولیدی استفاده و برای شبکه های مختلف ارسال کنیم تا هم تنوعی در شبکه ها ایجاد و هم مخاطب با گویشهای مختلف آشنا شود. قرار است با همراهی مرکز تحقیقات، اداره کل پژوهش و برخی مراکز دانشگاهی پس از انجام کار تحقیقاتی، تولید و جمع آوری آثار مختلف در سراسر کشور در دستور کار قرار گیرد.