اقتدار ملی را در انتخابات مجلس نشان ‌می دهیم/ حرکت ترکیه در راستای منافع امریکا

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی رحیم صفوی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم در سخنانی اظهار داشت: خط مشی دشمنان خارجی و عناصر منحرف داخلی نا امید کردن مردم و جوانان است که ما باید با اطمینان بگوییم آینده ایران توام با آبادانی، پیشرفت و اقتدار و آسایش است که این امیدواری را باید با حضور پرشور در راهپیمایی‌هایی مانند 22 بهمن و انتخابات در معرض چشم دشمنان قرار دهیم.



وی در ادامه با بیان تحلیلی از وضعیت امنیت داخلی ایران اظهار داشت: همه کسانی که شناختی از مسائل منطقه و خاورمیانه دارند به روشنی می‌دانند که منطقه ما در حال عبور از یک گردنه سخت، پر پیچ و خم و تیین کننده است.



رحیم صفوی اظهار داشت: نظام بین الملل امروز در شرایط رقابتی برای استقرار یک نظم جدید در منطقه جنوب غربی آسیا جایی که کشورهایی مانند پاکستان، افغانستان، ایران، ترکیه و عراق و سوریه و لبنان قرار دارند است.



دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به شکست‌هایی که استکبار در طول 10 سال اخیر در این منطقه خورده است افزود: امیدواریم که حاکمان ظالم، فاسد و وابسته به بیگانگان در منطقه از جمله یمن، بحرین و عربستان به سرنوشت حاکمان مصر و تونس و لیبی دچار شوند.



وی اظهار داشت: طرح خاورمیانه بزرگ که آمریکا آن را دنبال می کرد شکست خورده است و امروز شاهدیم در عراق پارلمان عراق با اکثریت شیعیان تشکیل و قانون اساسی اسلامی تدوین شده و این در حالی است که قدرت نفوذ ایران به مراتب بیش از آمریکا در این کشور است.



سردار صفوی اظهار داشت: آمریکایی‌ها بعد از 10 سال در افغانستان نه تنها نتوانستند امنیتی ایجاد کنند بلکه خودشان در این باتلاق گرفتار شدند.



آمریکایی‌ها بدنبال محدود کردن نفوذ ایران در منطقه هستند



وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها بدنبال محدود کردن نفوذ ایران در منطقه هستند افزود: آنها با حمله به عراق و افغانستان، طالبان و صدام را از بین بردند اما قدرت نفوذ ایران نه تنها کاسته نشد بلکه از گذشته نیز افزایش یافت.



دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا تصریح کرد: امروز نگرانی استکبار آن است که امواج فزاینده بیداری اسلامی از کنترل آنها خارج شود و حاکمانی که با اراده آنها سر کار آمده اند ساقط و اراده مردمحاکم شود.



وی افزود: آمریکایی ها و ایادیش بدنبال انزوای سیاسی و اقتصادی ایران هستند و این امر را از طریق تحریم های اقتصادی و جلوگیری از ورود تکنولو‍ژی به ایران دنبال می کنند.



اقدامات ترکیه در راستای اهداف سیاسی آمریکا است



رحیم صفوی گفت: دشمنان بدنبال تقویت رقابت استرات‍ژیک کشورهای همسایه ایران هستند و حرکات ترکیه بر علیه سوریه نیز در راستای همان اهداف سیاسی آمریکا است.



وی ادامه داد: آنها با ایجاد جنگ نرم و فرهنگی بر علیه ایران قصد دارند افکار و باورهای جوانان را تغییر دهند و از این طریق تغییر سیاسی را در کشور ایجاد کنند.



دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه ایجاد اختلاف بین مردم و مسئولین ، حمایت از عناصر ضعیف النفس در کشور و جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی در کشور از اقدامات دشمنان در راستای تقابل با ایران است افزود: آمریکایی‌ها امروز سرمایه گذاری‌های عظیمی را در کشورهای خلیج فارس کرده اند تا از این طریق در میادین مشترک و مرزی نفت و گاز بیشتری استخراج کنند و نگذارند ایران بیشتر از این میادین برداشت کند.



وی در ادامه با بیان اینکه تشخیص درست فرصت ها و چالش های پیش رو توسط علما و روحانیون در ماه محرم به منظور بالا بردن درجه آگاهی و هوشمندی مردم ضرورت داد افزود: نخبگان جامعه نیز باید مردم را نسبت به ارزشها ی اسلامی و نیز ایجاد روحیه امیدواری در جوانان و تقویت روحیه وفاداری به نظام اسلامی یاری کنند.