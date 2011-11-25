به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تکواندوی انتخابی المپیک در قاره آسیا از فردا شنبه با حضور 100 تکواندوکار از 33 کشور در بانکوک تایلند برگزار خواهد شد که در پایان این رقابت‌ها 24 تکواندوکار موفق به کسب سهمیه خواهند شد.

در بخش بانوان 45 تکواندوکار در چهار وزن برای کسب 12 سهمیه پیکار می کنند که براین اساس فردا شنبه در روز نخست رقابت‌ها فاطمه روحانی در وزن 67+ کیلوگرم اولین نماینده ایران است که به روی "شی هاپ چانگ" می رود. در این وزن هشت تکواندوکار حضور دارند که "نادین داوانی" از اردن که رنکینگ 42 جهان را در اختیار دارد اولین حریف روحانی خواهد بود. روحانی در صورت پیروزی مقابل این حریف اردنی برنده مبارزه "ناجیه خان" از پاکستان و "ناتالی ماماتوا" از ازبکستان را پیش رو خواهد داشت.

سوسن حاجی‌پور در وزن 67- کیلوگرم دومین نماینده تیم تکواندوی بانوان ایران است که روز یکشنبه به مصاف رقبای خود می رود. در این وزن نیز هشت تکواندوکار حضور دارند که "دما کارما" از بوتان اولین حریف حاجی‌پور است. نماینده کشورمان در صورت پیروزی مقابل این تکواندوکار بوتانی در دور دوم مسابقات با برنده مبارزه تکواندوکارانی از قزاقستان و پاکستان روبه‌رو خواهد شد. "گل‌نفیس خام بیتوا" از قزاقستان که رنکینگ 17 جهان را در اختیار دارد، مهمترین رقیب حاجی‌پور در راه کسب سهمیه المپیک خواهد بود.

تیم ملی تکواندوی کشورمان در بخش مردان هر دو سهمیه ممکن را برای حضور در المپیک 2012 لندن کسب کرده و حاجی پور و روحانی هم برای کسب دو سهمیه دیگر در بخش بانوان تلاش خواهند کرد.