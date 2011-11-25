بسیج طی 32 سال گذشته همواره لرزه بر اندام دشمنان انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد خدیری در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر جدید پرند با گرامیداشت هفته بسیج و تبریک به ملت ایران به سالروز تاسیس این شجره طیبه به دستور امام راحل اشاره و تصریح کرد: بسیج، غرور، عزت و قدرتمندی ایران را به رخ دشمنان انقلاب کشیده است.

وی با بیان اینکه در وصف بسیج جملات زیادی از بزرگان، علما و مراجع، رهبری و .. گفته شده است، اما بهترین جمله در وصف بسیج همان است که حضرت امام خمینی(ره) فرمودند: بسیج لشکر مخلص خداست.

خطیب نماز جمعه پرند، بسیج و بسیجی را کسانی خواند که عرق میهن، ولایت ، ناموس و .... دارند و اجازه نمی دهند حتی یک وجب از خاک میهن اسلامی به دست نااهلان و بیگانگان بیفتد.

بسیج، آمریکا را از نفس خواهد انداخت

امام جمعه پرند با تاکید بر اینکه بسیج و بسیجی اختلاس 3 هزار میلیاردی، بدحجابی و انحراف در جامعه را تحمل نمی کند، تصریح کرد: بسیج نمی تواند به امر به معروف و نهی از منکر در جامعه بی تفاوت باشد، چرا که نماز و روزه زمانی حرف اول را می زند که امربه معروف و نهی از منکر وجود داشته باشد.

خدیری با اشاره به اینکه امروز شجره طیبه بسیج با قدرت نفس می کشد، تاکید کرد: تا بسیج نفس می کشد و در راس آن رهبر بسیجی و ولی امر مسلمین وجود دارد قطعا آمریکا را از نفس خواهد انداخت.

وی با تسلیت و تهنیت شهدای غدیر "ابوالفضل و عباس ادگی" به مردم و خانواده آنها، گفت: این شهدا نشات گرفته از شجره طیبه بسیج بوده اند که امیدواریم با شهدای کربلا محشور شوند.

امام جمعه پرند با اشاره به اینکه پیراهن مشکی برگرفته از رنگ سرخ قیام حسین علیه السلام است با تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین و یاران باوفایش بر عاشقان اهل بیت و شیعیان آن حضرت، اظهار امیدواری کرد تا در ماه محرم عزاداری هایی در شان آن امام همام انجام و مورد رضایت حق واقع شود.

حجت الاسلام خدیری در خطبه اول نماز جمعه این هفته در ادامه مبحث "دعا و اوقات استجابت آن" به حدیثی از امام صادق علیه السلام اشاره کرد که حضرت می فرمایند: کسی که 40 مرتبه بعد از نماز ، تسبیحات اربعه را بگوید- که کلید رحمت خداوند است- و بعد از آن خواسته و دعای خود را بخواهد ، دعایش برآورده می شود چرا که این ذکر 4 رکن عرش الهی است و به انسان آبرو می دهد.

وی در ادامه با بیان حدیثی از امام محمد باقر علیه السلام گفت: موسی بن عمران وقتی با خدا مناجات می کرد از خدا سئوال کرد جزای کسی که نماز اول وقت می خواند چیست؟ خداوند به موسی گفت: دو پاداش برای او در نظر گرفته می شود، یکی اینکه دعایش را اجابت می کنیم و دوم اینکه او را به بهشت می بریم.

خدیری در ادامه با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری اباعبدالله علیه السلام با ذکر روایتی از امام رضا علیه السلام بیان کرد: هر کس روز اول ماه محرم را روزه بگیرد و حاجات خود را بخواهد همانطور که خداوند حاجت زکریا را برآورده کرد و یحیی را به او داد، حاجات او را برآورده خواهد کرد.

وی با نتیجه گیری از بحث خود با تاکید بر اینکه نمی توان با سرسری خواندن دعا و بدون رعایت آداب آن خواسته خود را از خداوند خواست، گفت: دعا آداب خاص خود را دارد و باید آنها را در ضمن خواسته خود از خداوند، رعایت کرد.