عزاداران حسینی از خرافه در عزاداری ها خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد با یاد آوری فرارسیدن ایام محرم گفت: عاشورای حسینی، منشاء پیروزی انقلاب اسلامی بود و از این رو دست اندرکاران عزاداری سید الشهدا (ع) باید محرم امسال را به محرمی برای تثبیت پیروزی انقلاب کشورهای منطقه تبدیل کنند.

امام جمعه مشهد به اقدام خلاف شرع در مراسم عزاداری محرم و صفر اشاره کرد و گفت:‌ اینکه برخی جوانان جامی را شکسته و با کندن لباسهای خود بر این شیشه های خرد شده می غلطند تا بدنشان خونی شود، به هیچ عنوان دارای ارزش نیست.

وی گفت: این اقدامات شبهه دارد و هر یک از این حرکات خرافه آمیز از طریق وسائل ارتباط جمعی، سایت ها و اینترنت به دنیا مخابره می شود لذا نباید دلاوری و ایثار سید الشهدا (ع)و یارانش را با چنین مسائلی به دنیا نشان داد.

امام جمعه مشهد در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: امروز آمریکا به این باور رسیده که مهار حرکتهای بیداری اسلامی در منطقه تنها با فشار بر ایران میسر است لذا در صدد است که کشورمان را پای میز مذاکره بیاورد و از این راه امتیاز بگیرد.

وی افزود: بهترین راه مقابله با تحریم قطع رابطه با آنهاست و ملت ایران نیز همان خواسته نمایندگان مجلس مبنی بر اخراج سفیر انگلیس از کشورمان را طلب می کنند و چه خوب است‌ متولیان دیپلماسی ما از این خواسته ملت و نمایندگان مجلس استقبال کنند.