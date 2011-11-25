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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۱

حجت الاسلام ربانی خبر داد:

ارائه خدمات به طلاب حوزه‌های علمیه افزایش می‌یابد

ارائه خدمات به طلاب حوزه‌های علمیه افزایش می‌یابد

قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه از افزایش ارائه تسهیلات خدماتی توسط این مرکز به طلاب حوزه‌های علمیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن ربانی قبل از ظهر جمعه در نخستین همایش تجلیل از همسران و فرزندان ممتاز تحصیلی روحانیون استان قم که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، اظهار داشت: مرکز خدمات حوزه‌های علمیه بنا دارد خدمات و تسهیلاتی را  که به روحانی‌ها و طلاب ارائه می‌دهد  افزایش دهد.

وی ابراز داشت: تسهیلات فقط وام و درمان و بهداشت نخواهد بود بلکه نیازهای فرهنگی، خانواده و عاطفی خانواده‌های طلاب نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.

رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه گفت: در کل کشور دانش آموزان، دانشجویان و روحانی ممتاز تحصیلی که معدل بالای 18 دارند شناسایی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

حجت الاسلام ربانی افزود: هدف از برگزاری این همایش فقط واریز پول به حساب فرد روحانی که فرزند و یا همسرش ممتاز تحصیلی شده است نیست بلکه هدف اصلی هویت بخشی به شخصیت طلاب است.

نهضت نرم افزاری و تولید علم باید با جدیت پیگیری شود

وی در پایان با تاکید بر اینکه نهضت نرم افزاری و تولید علم توسط روحانیت باید با جدیت پیگیری شود، اضافه کرد: الحمدالله این کار با تلاش بسیار در حال پیگیری است و امیدوارم که در آینده به نتایج بسیار خوبی دست خواهیم یافت.
 

کد مطلب 1469015

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