به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن ربانی قبل از ظهر جمعه در نخستین همایش تجلیل از همسران و فرزندان ممتاز تحصیلی روحانیون استان قم که در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد، اظهار داشت: مرکز خدمات حوزه‌های علمیه بنا دارد خدمات و تسهیلاتی را که به روحانی‌ها و طلاب ارائه می‌دهد افزایش دهد.



وی ابراز داشت: تسهیلات فقط وام و درمان و بهداشت نخواهد بود بلکه نیازهای فرهنگی، خانواده و عاطفی خانواده‌های طلاب نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.



رئیس مرکز خدمات حوزه‌های علمیه گفت: در کل کشور دانش آموزان، دانشجویان و روحانی ممتاز تحصیلی که معدل بالای 18 دارند شناسایی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.



حجت الاسلام ربانی افزود: هدف از برگزاری این همایش فقط واریز پول به حساب فرد روحانی که فرزند و یا همسرش ممتاز تحصیلی شده است نیست بلکه هدف اصلی هویت بخشی به شخصیت طلاب است.



نهضت نرم افزاری و تولید علم باید با جدیت پیگیری شود



وی در پایان با تاکید بر اینکه نهضت نرم افزاری و تولید علم توسط روحانیت باید با جدیت پیگیری شود، اضافه کرد: الحمدالله این کار با تلاش بسیار در حال پیگیری است و امیدوارم که در آینده به نتایج بسیار خوبی دست خواهیم یافت.

