دیدار سفیر سیار روسیه با آیت الله نوری همدانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی مسکو، پنجشنبه 3 آذر آیت الله نوری همدانی در محل رزیدانس سفارت جمهوری اسلامی ایران با شوالف از شخصیتهای مؤثر روسیه در امور مسلمانان دیدار کرد.

در این دیدار که دکتر ابراهیمی رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه و حیدریان معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران نیز حضور داشتند ابتدا شوالف به بیان مشروحی درباب فعالیت های خود در روسیه در مورد مباحث اسلامی پرداخت و گفت: مسئولیت فعلی من سفیر سیار روسیه هست و دو وظیفه اصلی را دنبال می کنم؛ یکی حضور در سازمان همکاریهای اسلامی و دیگر رابط بین دولت روسیه با کشورهای اسلامی بویژه در امور فرهنگی و آموزشی مسلمانان روسیه .

وی در ادامه افزود: ما ایران را پیشتاز گفتگوی تمدنها می دانیم و اکنون این ایده ایران در سازمان ملل بسیار مورد توجه است . در روسیه ما اهمیت بسیار زیادی به آموزشهای اسلامی می دهیم آن هم در سطوح مختلف اجتماعی به گونه ای که بتوانیم درکی متقابل ایجاد کرده و فضای تحمل یکدیگر را ارتقاء بخشیم .

آیت الله نوری همدانی نیز اظهار داشت:‌ ارزیابی ما از این تحولات معاصر این چنین است که ما انقلاب اسلامی و حرکت امام خمینی(ره) را ادامه کار انبیا می دانیم . اینکه امروز انقلاب اسلامی دارد جهانی می شود برای این است که کار انبیا و انقلاب اسلامی کاری مطابق فطرت بشری است و فطرت بشری تشنه عدالت و صداقت و پاکی است .

آیت الله نوری همدانی در جریان سفر خود با ایرانیان مقیم مسکو دیدار و برای حاضران سخنرانی مبسوطی در باب ارکان انقلاب اسلامی و تاثیرات جهانی انقلاب داشت.

آیت الله نوری همدانی یکشنبه 29 آبان ماه در رأس هیئتی به مسکو سفر کرد.