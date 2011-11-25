  1. استانها
  2. قم
۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۳

مشاور عالی فرماندهی کل قوا:

دولتمردان با عمل به وعده‌ها امید مردم را افزایش دهند

دولتمردان با عمل به وعده‌ها امید مردم را افزایش دهند

قم - خبرگزاری مهر: مشاور عالی فرماندهی کل قوا گفت: دولتمردان با عمل به وعده‌ها امید به آینده و اعتقاد به نظام اسلامی را در دل مردم فزاینده‌تر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر پاسدار دکتر سید یحیی صفوی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم، با اشاره به لزوم افزایش قدرت ملی و تقویت آمادگی‌های دفاعی و هجومی گفت: باید با ارتقاء کیفیت و مدیریت فرماندهان ارشد نظامی و تولید تجهیزات پیشرفته متناسب با جنگ‌های آینده که هوا پایه و دریا پایه خواهد بود و همچنین ارائه دکترین و استراتژی نظامی و اشراف اطلاعاتی نسبت به دشمنان فرامنطقه‌ای و اهداف آن‌ها آمادگی‌های نظامی خود را حفظ کنیم و طرحهای مختلفی برای مقابله با سناریوهای دشمنان داشته باشیم.

وی افزود: بایستی با افزایش و تقویت قدرت ملی  از طریق به کار گیری مدیران و نخبگان دینی و علمی در جهت دستیابی به اهداف برنامه پنجم و عقب نیفتادن از چشم انداز راهبردی ایران 1404 و اهداف دهه چهارم انقلاب اسلامی که مقام معظم رهبری، به عنوان دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کردند، گام برداشت و با حل کردن واقعی مشکلات اقتصادی و فرهنگی، خصوصا اشتغال جوانان و عمل کردن به شعار‌ها و وعده‌هایی که دولتمردان و مسئولان می‌دهند، در دل مردم امید به آینده و اعتقاد به نظام اسلامی را فزاینده‌تر کرد.

دشمنان به دنبال تضعیف روحیه مردم و جوانان است

سرلشکر صفوی با بیان اینکه دشمنان به دنبال تضعیف روحیه مردم و جوانان هستند افزود: باید در مقابله با این عمل دشمن با کاهش مشکلات فرا روی مردم و فراهم آوردن زمینه اشتغال برای جوانان و عمل کردن دولتمردان به شعار‌ها مشکلات واقعی مردم حل شود و مردم همواره با امیدواری در صحنه حضور داشته باشند.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا با اشاره به سفر اخیر رهبر معظم انقلاب به استان کرمانشاه مشکل اصلی این استان را اشتغال برشمرد افزود: در این استان زمین کشاورزی و آب فراوانی وجود دارد که به دلیل وارد شدن بخش عظیمی از آب آن به عراق امکان بازگشت مجدد وجود ندارد و به همین دلیل کشاورزی در آنجا رونق چندانی ندارد.

سرلشکر صفوی ادامه داد: یکی از مصوبات سفر رهبر انقلاب به کرمانشاه این بود که باید آب این استان به داخل وارد شود و در این راستا نیز دولت قول داده است تا با ایجاد چندین سد و تونل از خروج آب استان جلوگیری کند و از این طریق کشاورزی رونق بگیرد و مشکل اشتغال این استان مرتفع شود.

وی پرهیز از فرد گرایی و روی  آوردن به خرد جمعی و هماهنگی بین قوای سه گانه و اجرایی کردن مصوبات مجلس را موجب نا‌امید کردن دشمنان بر شمرد و افزود: دولت خدمتگزار باید به وعده‌های داده شده عمل کند و اجرای وعده‌ها نیز نیازمند همت والایی است.

سرلشکر صفوی ادامه داد: افزایش قدرت ملی کشور با افزایش ظرفیت سیاسی، اقتصادی و با استفاده از منابع مادی و معنوی به منظور مقابله با دشمنان باید در دستور کار قرار گیرد.

حضور 10 میلیون بسیجی در کشور

وی بر تقویت آمادگی و افزایش روحیه جهادی، حماسی و دفاعی تاکید کرد و افزود: بسیج جزو ارکان قدرت ملی ایران است و امروز بیش از 10 میلیون نفر از بسیجیان درگردان‌های عاشورا و الزهرا‌(س) ، امام علی‌(ع) و امام حسین(ع) سازماندهی شده‌اند.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا شرایط ایران در منطقه را بسیار حساس خواند و افزود: ایران به عنوان بزرگ‌ترین قدرت منطقه از  ثبات و امنیت و همچنین نفوذ منطقه‌ای خوبی برخوردار است که دشمنان این امر را نمی‌پسندند و به دنبال تضعیف آن هستند.

کد مطلب 1469018

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها