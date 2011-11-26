چند خبرکوتاه ورزشی از ساوجبلاغ

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی جودوی نوجوانان استان البرز جهت انتخابی مسابقات کشوری به میزبانی باشگاه شهید کیانپور برگزار و در این مسابقات تیم ساوجبلاغ با معرفی چهار نوجوان جودکار حضور داشت که درپایان رقابتها علی بیگ زاده در وزن 73 کیلوگرم نائب قهرمان مسابقات شد و در اردوی کرج جهت آماده سازی برای مسابقات قهرمانی کشور به سرمی برد.

دومیدانی کاران ساوجبلاغی در مسابقات انتخابی استان البرز

مسابقات انتخابی استان البرز رشته ورزشی دو میدانی در رده دو صحرانوردی در کمالشهر مجموعه ورزشی ولایت با حضور 40 دونده به صورت آزاد برگزار شد و دراین مسابقات که با حضور شش تیم شرکت کننده از سطح استان البرز در سطح بالا و رقابت تنگاتنگ به انجام رسید.

تیم ساوجبلاغ به مربیگری عیسی قدیمی موفق شد مقام قهرمانی تیمی را به خود اختصاص دهد و همچون گذشته در صدر بنشیند و تیمهای کرج دو و کرج سه نیز مقام دوم و سوم را کسب کردند و در مقامهای انفرادی تیم ساوجبلاغ موفق به کسب مقام دوم توسط نیما رشیدی و مقام سوم توسط رحمان میرزایی شد.

مسابقات والیبال و فوتسال ادارات " جام ولایت" در ساوجبلاغ به پایان رسید

اداره ورزش و جوانان ساوجبلاغ به مناسبت اعیاد قربان و غدیرخم اقدام به برگزاری یک دوره مسابقات فوتسال و والیبال ویژه ادارات در سطح شهرستان برگزار کرد. در این مسابقات ادارات مختلف از جمله فرمانداری، بهزیستی، شبکه بهداشت، اداره کارو امور اجتماعی و دیگر ادارات شرکت کردند که در بخش مسابقات والیبال تیم شبکه بهداشت در صدر ایستاد و مقام قهرمانی رابه خود اختصاص داد و تیم ثبت احوال نیز مقام دوم را به دست آورد.

در مسابقات فوتسال نیز تیم شبکه بهداشت توانست حریفان را شکست داده و مقام نخست را به خود اختصاص دهد و تیم بهزیستی نیز توانست مقام دوم این مسابقات را کسب کند.

در پایان به تیمهای برتر لوح و هدایایی به رسم یادبود از سوی اداره ورزش و جوانان اهدا شد.

حضورتیم پینگ پنگ بانوان ساوجبلاغ در مسابقات کشوری لیگ برتر

مسابقات کشوری لیگ برتر پینگ پنگ بانوان به میزبانی استان اصفهان و با حضور دو نفر شرکت کننده از شهرستان برگزارشد.

این رقابتها با حضور 120 بانوی تنیسور که از سراسر کشور شرکت کرده بودند تیم ساوجبلاغ در قالب تیم استان البرز به مربیگری خانم شفیعی از کرج حضور داشتند که این تیم شامل دو نفر از کرج و یک نفر از ساوجبلاغ شرکت بود.

تنها خانم معظمی از ساوجبلاغ با بازی تکنیکی توانست با پشت سر گذاشتن 48 دوره بازی با رقبای خود به هشت نفر برتر لیگ بپیوندد که متاسفانه با 10 برد و پنج باخت نفر ششم تنیسور لیگ کشور شد.