خانه مهر بازنشستگان در اردبیل احداث می شود/ پرداخت معوقات تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری عصر جمعه در مراسم تجلیل از بازنشستگان اردبیل اظهار کرد: باید به استخراج آمار بازنشستگانی که فاقد مسکن هستند اقدام تا از اکنون برای رفع مشکل آنها برنامه ریزی شود.

وی همچنین از پرداخت بیمه طلایی وکلیه پاداش ومعوقات بازنشستگان تا پایان سالجاری خبر داد.

استاندار اردبیل بازنشستگان و پیشکسوتان را ذخایر بزرگ جامعه امروز دانست و افزود: وجود آنهادرفعالیتهای فرهنگی واجتماعی جهت رفع کمبودها ضروری است.

صابری با قدردانی از خدمات ارزنده 30 ساله بازنشستگان دستگاههای اجرایی عنوان کرد: نیروی انسانی، سرمایه ارزشمند نظام است که باید برخی تکالیف در قبال این نیروها که بر عهده دستگاهها است به موقع تحقق یابد.

32 هزار بازنشسته در اردبیل وجود دارد



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار اردبیل نیز در این مراسم تعداد بازنشستگان در سطح استان را به غیر از بازنشستگان نیروهای مسلح 32 هزار و 500 نفر اعلام کرد.

یعثوب نژاد محمد عنوان کرد: از این تعداد 18 هزار و 700 نفر مربوط به بازنشستگان تأمین اجتماعی و 13 هزار و 800 نفر متعلق به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری است.

وی با بیان اینکه در طول یکسال گذشته تعداد بازنشستگان دستگاههای اجرایی اعم از مراکز آموزشی و شرکت های دولتی و غیر دولتی 632 نفر است افزود: از این تعداد 357 نفر متعلق به صندوق بازنشستگی و 275 نفر مربوط به سازمان تأمین اجتماعی استان است.

در پایان این مراسم با دادن لوح تقدیر از 22 نفر از بازنشستگان نمونه استان اردبیل تجلیل شد.