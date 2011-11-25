به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ آزادگان فوتبال باشگاه‌های کشور در حالی از روز شنبه پنجم آذر ماه وارد هفته دهم از دور رفت مرحله گروهی خود می‌شود که تیم‌های حاضر در لیگ آزادگان این روزها به سختی برای کسب جواز حضور در مرحله دوم تلاش می کنند.



روز شنبه در میان تمامی بازی‌های هفته دهم، یکی از مهم‌ترین بازی ها برای فوتبال دوستان قمی بین تیم‌های فوتبال صبای نوین قم و شهرداری چابکسر به انجام می رسد و طی آن تیم های دوم و پنجم جدول رده بندی گروه دوم در قم مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند.



در این مسابقه که از ساعت 14 عصر شنبه در ورزشگاه تختی قم برگزار می شود، شاگردان عباس رحمانی در ششمین بازی خانگی خود به دنبال تداوم روند موفقیت آمیز این فصل هستند تا یک گام دیگر به صعود به لیگ دسته دوم جام آزادگان نزدیک تر شوند.



جدال دو تیم صبای نوین قم و شهرداری چابکسر در هفته دهم از دور رفت مرحله گروهی لیگ آزادگان در حالی برگزار می‌شود که تا پایان هفته نهم، تیم صبای نوین با نتایج خوبی برابر حریفان خود در یک قدمی صدر جدول قرار دارد، اما در مقابل تیم شهرداری چابکسر که از تیم های مدعی حاضر در گروه دوم است، در مکان پنجم جدول رده‌بندی جای دارد.



صبای نوین قم در 9 بازی گذشته مقابل تمامی حریفان نتایج خوبی به دست آورده است و این عملکرد نشان می دهد که نماینده قم می تواند در این دیدار خانگی نیز برابر تیم شهرداری چابکسر به برتری دست یافته و روند صعودی خود را ادامه دهد.



در حالی که هدایت تیم صبای نوین را عباس رحمانی یکی از مربیان مطرح این رشته در قم بر عهده دارد، در تیم صبای نوین قم بازیکنانی حضور دارند که هر کدام در حال حاضر از برترین‌ بازیکنان فوتبال قم در چند سال اخیر محسوب می‌شوند.



نتایج صبای نوین نشان می دهد که در مسابقه هفته دهم، کادر فنی تیم صبای نوین قم از حضور تمام چهره های آماده این تیم در مصاف حساس مقابل تیم فوتبال شهرداری چابکسر در این دیدار خانگی و حساس لیگ آزادگان بهره ببرند.



صبای نوین قم آخرین بار در خانه میزبان تیم صدرنشین استقلال ساری بود که این مسابقه بهترین بازی تیم صبای نوین قم در رقابت‌های این فصل در 9 بازی گذشته بود و در نهایت با برتری دو بر یک به سود شاگردان رحمانی خاتمه یافت.



این در حالی است که صبای نوین در آخرین بازی خارج از خانه خود در شهر لنگرود به تساوی بدون گل دست یافت و در حال حاضر بعد از استقلال ساری 22 امتیازی با کسب 18 امتیاز در مکان دوم جدول رده بندی گروه دوم جای دارد.