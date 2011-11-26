مربیان خارجی تیروکمان به ایران بازگشتند/ از سرگیری اردوهای تیم ملی

داوود عنبرستانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: مربیان کره‌ای تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان پس از برگزاری رقابت‌های قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک در تهران به مرخصی چند هفته‌ای رفتند و تمرین تیم به شکل رسمی تعطیل شد.

وی در ادامه افزود: این مربیان به ایران بازگشته‌اند و اردوهای تیم ملی بلافاصله پس از بازگشت آنها در تهران آغاز شده است. در دور جدید تمرین تیم ملی تنها همان 16 نفری که در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت داشتند، حاضر هستند البته قرار است بزودی مربیان تیم ملی نفرات جدیدی را به اردوی تیم دعوت کنند.

مدیر تیم‌های ملی تیراندازی با کمان خاطرنشان کرد: تمرین ملی پوشان به صورت مداوم ادامه دارد و قرار نیست تعطیل شود. برنامه ما این است که تیم تا اعزام به جام جهانی آمریکا تمرین مداوم داشته باشد.

وی ادامه داد: تلاش ما این است که بتوانیم تیم را با ترکیب کامل در مسابقات جام جهانی تیراندازی باکمان که جنبه توزیع سهمیه المپیک لندن را دارد شرکت دهیم.

عنبرستانی در خصوص وضعیت اسکان ملی پوشان شهرستانی در تهران هم گفت: برای کمانداران دختر یک منزل مجزا در نزدیکی سایت آزادی اجاره کرده ایم و پسران همچنان در کانکس‌های نزدیک سایت مستقر هستند.

وی تاکید کرد: این کانکس‌ها را نباید تنها به عنوان کانکس نگاه کرد چرا که اینها دارای بهترین امکانات اسکان هستند و هیچ تجهیزاتی را برای ملی پوشان کم نگذاشته‌ایم. برنامه ما این است که در آینده‌ای نزدیک بتوانیم مکانی را در نزدیکی سایت تیروکمان آزادی برای کمانداران پسر اجاره کنیم تا آنها هم بتوانند در مکان مناسب‌تری اسکان یابند.