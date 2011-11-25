انقلابیون خود را فریب خورده ژنرالها می دانند/ بی اعتمادی به ارتش مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، "وسام الفارق علاءالدین" یک استاد دانشگاه در مصر در گفتگو با روزنامه اتریشی "استاندارد" در پاسخ به این پرسش که چه راه حلی برای حوادث اخیر مصر وجود دارد اظهار داشت : در حال حاضر پیش بینی در این باره بسیار دشوار است. جوانان مصری معترض در میدان تحریر و مکانهای دیگر این کشور دیگر نمی خواهند سخنان طنطاوی رئیس شورای نظامی مصر را بشنوند. آنها خیلی ناراحت هستند که اعتراضات اخیر آنها تا مدتها تکذیب می شده است.

وی افزود: اعتراضات در زمان رژیم مبارک در مصر نشان داد که هر چقدر زمان پاسخگویی به تقاضاهای مردمی دیرتر شود اعتراضات خیابانی گسترده تر می شود.

وی در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: مردمی که شنبه گذشته برای اولین بار به خیابانها آمدند همانهایی هستند که انقلاب مصر را در اوایل سال گذشته آغاز کردند. آنها احساس می کنند که توسط ارتش که اهداف انقلاب را برآورده نکرده و رژیم سابق را همچنان پا بر جا نگه داشته است فریب خورده اند.

علاءالدین همچنین به خشونت نیروهای امنیتی و ارتش علیه اعتراض کنندگان مصری اشاره و خاطر نشان کرد که خلق و خوها و روحیات نیروهای امنیتی نسبت به دوران مبارک تغییری نکرده است. مصریها آرزوی یک مصر جدید را در ذهن می پرورانند که سیستم امنیتی آن نیز باید از نو ساخته و تنظیم شود. اولین قدم در این مسیر این است که با احترام و عزت با انسانها رفتار شود. خیلی از مصریها شکایت می کنند که جسدهای اعتراض کنندگان مانند زباله در کنار خیابانها پرتاب می شود و من خود این را تجربه کرده ام.

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از این گفتگو تصریح کرد: تظاهرات کنندگان کتک می خورند و مانند حیوانات با آنها رفتار می شود. این رفتارهای خشونت بار از طرف نیروهای امنیتی شرایط را وخیم تر می کند. اعتماد به ارتش از بین رفته است. آینده دیگر به ما و یا سیاستمداران شصت ساله مصری تعلق ندارد. آینده به جوانان مصری که در خیابانها هستند تعلق دارد. ارتش این مسئله را نمی فهمد. آنها این مسئله را انکار کرده و با جوانان مصری مانند بچه ها رفتار می کنند.

وی همچنین حزب اخوان المسلمین مصر را یک گروه سیاسی خوب سازماندهی شده ارزیابی کرده و در بخش دیگری از این مطلب اظهار داشت: جوانان مصری خواهان دموکراسی هستند.

وی درباره نقش مذهب در شرایط فعلی در مصر گفت : مذهب در فرهنگ مصریها ریشه عمیقی دارد.

این تحلیلگر مصری در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: غرب باید ببیند که یک روند مذهبی جدید در جهان اسلام شکل گرفته است. اروپا باید واقع نگر بوده و درک کند که همه مسلمانان مثل هم نیستند. نباید هیچ نگرانی و ترسی درباره پیروزی اخوان المسلمین مصر در انتخابات وجود داشته باشد.

