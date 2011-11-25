ووشوکاران لرستانی 7 نشان کشوری کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی کشور سبک خواچوان ووشو در شهرستان شهریار در بخش مردان به پایان رسید.

دراین دوره از رقابت‌ها که با حضور 16 تیم از 15 استان برگزار شد در بخش بزرگسالان سعید نکونام در وزن 56 کیلوگرم موفق به کسب نشان طلای این دوره از رقابتها شد.

همچنین در وزن 60 کیلوگرم محمد پیریایی نشان برنز و در وزن 70 کیلوگرم علی اسکندری مدال نقره را از آن خود کردند.

در 85 کیلوگرم این دوره از مسابقات سجاد حاجیوند مدال نقره و سجاد دریکوند مدال برنز را کسب کردند.

بنابر این گزارش در رده‌بندی تیمی بزرگسالان تیم لرستان پس از استانهای زنجان، قزوین و البرز با کسب یک مدال طلا، دو نقره و دو برنز عنوان چهارم را به خود اختصاص داد.

همچنین در رده سنی جوانان این مسابقات در وزن 56 کیلوگرم ایمان کرمی نشان نقره و در وزن 75 کیلوگرم کرامت فلاحی مدال نقره این رقابتها را از آن خود کردند.

در رده بندی تیمی جوانان نیز استان لرستان با کسب دو مدال نقره به جایگاهی بهتر از هفتم دست پیدا نکرد.