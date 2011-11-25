اولین اظهارنظر نخست وزیر مغضوب مردم مصر / ژنرال تمایلی به حکومت ندارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های خبری، "کمال الجنزوری اعلام کرد : با اختیارات کامل در خدمت مردم مصر خواهم بود.



وی در حالی که تعیین وی به عنوان نخست وزیر جدید با مخالفت مردم و انقلابیون حاضر در میادین قرار گرفته است، افزود : دولتی را که مورد رضایت همه مصریها باشد، تشکیل می دهم.



الجنزوری گفت : دولت جدید مصر یک نمونه برتر است که می تواند به مردم مصر کمک کند.



وی افزود : از طنطاوی فرصت خواستم تا دولتی را که مورد پذیرش همه مصریها باشد، تشکیل دهم، همچنین اختیارات کامل برای اداره امور را دریافت کردم.



به ادعای وی، اختیارات وتضمینهایی که دریافت کرده، فراتر از تمام دولتهایی بوده است که در طول شصت سال گذشته تشکیل شده است.



مامور تشکیل دولت جدید مصر اعلام کرد : کابینه جدید تا پیش از دوشنبه تشکیل خواهد شد.



الجنزوری در عین حال اظهار داشت : هنوز هیچ مذاکره ای درباره دولت جدید انجام نشده است و آماده بررسی پیشنهادهای تمام احزاب و گروههای سیاسی است.



وی مدعی شد : طنطاوی رئیس شورای نظامی تمایلی به ادامه حکومت ندارد، و اگر می دانستم که ژنرال به قدرت تمایل دارد، نخست وزیری را نمی پذیرفتم.

الجنزوری در عین حال گفت دولت جدید تا پیش از شروع انتخابات تشکیل نخواهد شد. وی دوشنبه را زمان تشکیل کابینه اعلام کرد.