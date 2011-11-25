برتری قوامین مقابل گاز فجرجم/ شهرداری بندرعباس صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تکواندوی لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز جمعه با انجام 6 دیدار از هفته‌های هفتم و هشتم پیگیری شد که در مهمترین دیدار گازفجرجم در پیکار با قوامین تن به شکست 5 بر 3 داد. گازفجرجم که تا پیش از این با 15 امتیاز صدر جدول را در اختیار داشت با این شکست دوپله در جدول سقوط کرد و با همان 15 امتیاز در جای سوم ایستاد.

شاگردان سلطانی در تیم قوامین پیش از دیدار با گازفجرجم، مناطق نفت خیز جنوب را نیز با نتیجه 7 بر یک شکست داده بودند. تیم قوامین با این دو پیروزی 16 امتیازی شد و با سه پله صعود در مکان دوم جدول رده بندی مسابقات تکواندوی لیگ برتر باشگاه‌های کشور ایستاد.

امروز همچنین تیم شهرداری بندرعباس که 11 امتیازی بود و خانه سوم جدول را در اختیار داشت ابتدا راه و ترابری زنجان را با نتیجه 6 بر 2 شکست داد و سپس با همین نتیجه از سد ملی حفاری گذشت تا با 17 امتیاز به تنهایی صدر جدول را از آن خود کند.

مس کرمان هم که ابراهیم افتخاری، عضو پیشین تیم ملی تکواندو را به کادر فنی خود اضافه کرده بود در یک دیدار نزدیک برابر تیم جوانه به تیجه تساوی 4 بر 4 رضایت داد. در این مسابقه میلاد کهنسال، محمدرضا بابادی، بهزاد ایلخانی و رضا حبیبی برای مس کرمان، صادق طالبی، شاهین ماستری، اصغر برزگر و مجید فتاحی هم برای جوانه صاحب پیروزی شدند. مسی‌ها بعد از این تساوی با نتیجه 6 بر 2 مغلوب راه و ترابری زنجان شدند.

دیدارهای تیم دانشگاه آزاد در این هفته به دلیل حضور یوسف کرمی و محمد باقری معتمد در المپیک آزمایشی به زمان دیگری موکول شد. محمدرضا زوار و فریبرز عسگری سرمربیان تیم‌های تکواندوی نوجوانان و بزرگسالان کشورمان نیز مبارزات این هفته را از ابتدا تماشا کردند.