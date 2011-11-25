انتخابات برترین شبکه همگرایی اجتماعی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دستباز عصر جمعه، در جلسه معارفه معاون فرماندار شهرستان بیله‌سوار اظهار کرد: ملت ایران ابهت واقعی خود را همیشه در صحنه انتخابات و تجمع ها در نظام اجتماعی نشان داده و در انتخابات آینده نیز چنین خواهند کرد.

وی با بیان اینکه مردم ایران وفادارترین افراد به نظام و مبانی حاکمیت اسلام هستند، افزود: این مردم همیشه در یک فضای آزاد و در اوج دموکراسی تعریف شده جهانی، از آرمان خود حمایت می‌کنند.

معاونت سیاسی استاندار اردبیل تصریح کرد: برخلاف انتخابات نظام غرب که گاه با خدشه و خللی روبرو است انتخابات ایران سالم‌ترین و در عین حال پر شورترین صحنه حضور مردم است.

دستباز افزود: از این طریق می‌توان میزان وفاداری و علاقه مردم را به مکتب انسان‌ساز اسلام و انقلاب مشاهده کرد.

این مسئول با بیان اینکه دشمنان اکنون با حربه‌ها و تهدیدهای نرم و فرهنگی در صدد شکستن این ابهت واقعی هستند، عنوان کرد: نباید با انجام برخی اقدامات نامناسب زمینه بی‌اعتمادی در جامعه و بین مردم فراهم شود.

جلوی ایجاد آفات انتخاباتی گرفته شود



به گفته وی آفت انتخابات در نظام اسلامی ما بی‌اعتماد کردن مردم نسبت به افراد جامعه و مبانی انقلاب اسلامی است و باید از ایجاد چنین آفتی جلوگیری کرد.

وی متذکر شد: همه مدیران و مسئولان به دور از هرگونه نگرش جانبدارانه از فرد یا گروهی خاص باید فضای سالم انتخابات را فراهم کنند.

در پایان این مراسم احمد بهشتی به عنوان معاون فرماندار بیله‌سوار انتخاب و معرفی شد.