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۴ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۷

نوری زاده خبر داد:

4 میلیارد تومان صرف توزیع شیر در مدارس لرستان می شود

4 میلیارد تومان صرف توزیع شیر در مدارس لرستان می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه منابع و پشتیبانی آموزش و پرورش لرستان گفت: 4 میلیارد تومان صرف توزیع شیر در مدارس لرستان می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا نوری زاده در این رابطه اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته 280 هزار دانش آموز لرستانی از شیر مدرسه بهره مند می شوند.

وی ادامه داد: با آغاز توزیع شیر مدارس از هفته جاری در مهدکودکها، پیش دبستانی ها، دانش آموزان مقاطع ابتدایی و راهنمایی و نیز دانش آموزان مراکز شبانه روزی همه مقاطع در هر هفته 3 نوبت شیر دریافت خواهند کرد.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی آموزش و پرورش لرستان افزود: تعداد کل دانش آموزان بهره مند از شیر مدرسه در لرستان 280 هزار نفر است که از این تعداد 116هزار نفر در مناطق روستایی هستند.

نوری زاده یادآور شد: تاپایان سالجاری دانش آموزان در 70 نوبت شیر مدرسه دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه در استان لرستان340 هزار دانش آموز مشغول به تحصیل هستند، عنوان کرد: هزینه اجرای طرح شیر مدرسه در لرستان بالغ بر4 میلیارد تومان است.

کد مطلب 1469056

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