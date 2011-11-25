کارگاه آموزشی هنر درمانی در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استاد دانشگاه مونستر آلمان افزود: این کارگاه با بررسی نقش هنرهای تجسمی و موسیقی بر سیستم اعصاب مجروحان نخاعی، سعی در مداوای آنان دارد.

"کاوه مقدم" مدرس این کارگاه و دانشجوی دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنائی نیز در رابطه با برنامه‌های این کارگاه گفت: تجربه نشان داده که هنردرمانی برای بهبود حال آسیب‌دیدگان نخاعی نقش موثری دارد.

وی گفت: در این کارگاه آموزشی علاوه بر بررسی این مقوله، تعدادی از این آثار هنری که توسط بیماران نخاعی بهبود یافته طراحی شده است به نمایش گذاشته شد.